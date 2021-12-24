華爾街日報指港人拒絕「北京式民主」　曾國衞去信反駁：噁心

《華爾街日報》在本港立法會選舉後（20日）發表社評，指絕大多數港人對「假選舉」沉默抗議，創下30.2%歷史新低的投票率，反映港人拒絕了「北京式民主。」社評又指這場「假選舉」排拒了民主派，參選者都必須誓言效忠北京及獲中共批准。



政制及內地事務局局長曾國衞昨日（23日）去信反擊，又點名候選人黃成智、譚香文、馮檢基及狄志遠，形容他們在香港被視為「民主派」或「反對派」。狄更在社福界當選，信中介紹他是民主黨前副主席、以及新思維主席，反問詎能說民主派被禁參選？



該報選前亦曾發社評，指杯葛是港人表達對新選制不滿的唯一手段，其後收到曾國衞警告或採取法律行動。今次曾國衞再次去函，開首就寫到對該報偏頗及無根據的評論感到噁心（sickened），又指「坦白說……我對於（該報）準確及公允的報道不抱寄望」，但顧及讀者，不得不再次糾正以釐清立場、立此存照。



政制及內地事務局局長曾國衞撰文反駁《華爾街日報》社評。（資料圖片）

稱多次澄清「所有候選人必先獲中共批准」是錯誤

《華爾街日報》的社評開首問到，「舉辦一場選舉，然後幾乎無人投票，會是甚麼光景？」直指新制下首場立法會選舉是「假選舉」，堅定民主派已被港府褫奪公職、被迫流亡或者在囚，30.2%的投票率是創下了回歸以來最低，「幾乎無人出來投票。」

曾國衞其後回信，指30.2%代表了135萬選民投票，與今年紐約市長選舉及法國地方選舉投票率相若，這兩場選舉投票率分別為23%及33%，繼而反問「按照你的邏輯，你會否說兩場選舉『幾乎無人出來在投票』？」曾國衞又指，已非首次澄清「所有候選人必先獲中共批准」的錯誤之說，批評該報是「下定決心誤導讀者。」

翻查曾國衞本月1發予該報信件，反駁指，要求公職人員宣誓效忠，是放諸全球各國皆準。

對於社評提到，港府向呼籲杯葛選舉人士發通緝令，曾國衞重申香港法律規定，在海內外煽動不投票及投廢票都是罪行，對涉嫌犯法者採取行動是名正言順，反問「貴國會否坐視不理，任由罪犯犯法，卻免於受罰？」

立法會選舉投票率做30.2%，是歷史新低，較之前的43.57%至58.28%大跌。（資料圖片）

曾又指北京在選後公布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，揭露了海內外傳媒及政客的偽善叫囂，無法將香港變成獨立或半獨立政體，可以理解這些人對此不悅，呼籲他們面對中國恢復對香港行使主權的現實。

社評提到投票率低迷時，更挖苦港府，指該報早在之前已提出杯葛是港人表達不滿的唯一手法，「似乎比港府更了解香港民情。」並引述林鄭指，投票率低或反映市民滿意施政之說，形容「明顯是以為港人是傻的。」曾國衞則反問：「我好奇你到訪過多少次我們的城市，以致你作出此聲稱，我對此極其傲慢自大的態度感到震驚。」