民建聯吸納無黨派議員？李慧琼：仍在探索　議會不再分建制非建制

新一屆立法會明年1月正式就任，今屆新當選者中，多達37人為獨立無黨派。民建聯主席李慧琼今日（26日）出席電視節目時，被問及會否吸納這些人加入民建聯，她稱具體合作形式「仍在探索階段」。



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指23條與民生工作無排斥性

李慧琼表示，每屆選舉都有其獨特背景，今屆直選投票率僅及三成，可能是因為選民對新制度認識未深，而民建聯本身沒有就投票率作揣測，亦不會將之和市民對新制度的認受性掛勾。她認為，新制度下選出的立法會議員都是愛國愛港，同心為香港未來出力，再像過往般分「建制」、「非建制」意義不大。

談到未來議會工作，李慧琼明言民生工作是首要，尤其繼續爭取通關，形容較早前特首林鄭月娥上京述職後沒帶來好消息，有不少市民感到「忐忑」；再者為土地房屋問題，這一點相信跨黨派議員都認為是重要的大事。被問及《基本法》第23條立法，李慧琼表示政府做事固然有緩急之分，但相信各項工作之間沒有排斥性，「政府有好多個局長，可以同時做」。

回應周浩鼎「擦槍走火」：要緊守對事不對人

新一屆議會多達37名議員沒有黨派背景，比起第一大黨民建聯的19席還多，外界關注建制陣營會否出現板塊大整合、民建聯又會否吸納部分新議員擴大影響力。李慧琼回應指，「如何合作仍然在探索階段」，又指未來90位議員都有同一個目標，就是推動良政善治、行政立法真正解決到民生問題，相信這無分黨派，或許部分議題會聯合向政府爭取，而相信社會大眾愈支持，政府聽意見的機會愈高。她表示，民建聯的大門一向都打開，歡迎市民向他們反映意見。

李慧琼又認為，新任議員之間固然會有所競爭，但相信不是以往「你死我活」式的政治鬥爭，而是良性競爭，「大家不會只是想突出自己，競爭是必然存在的，大家可能對如何達致良政善治有不同想法。」

至於民建聯周浩鼎於選舉論壇期間發火攻擊實政圓桌田北辰，引起政界關注新制下是否仍有惡性競爭存在，李慧琼回應指，「最緊張大家要緊守『對事不對人』，競爭賽跑，都是朝向同一個目標，就是為香港好。」