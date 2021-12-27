沙半山手記｜中央再不秋毫明斷　通關亂象停不了

通關 ! 何時通關 ? 這是無數港人熱切關心的事情，沙半山馳騁政圈多年，豈敢不盡力打探，以解諸公對此珍貴資訊的久饑之饞，奈何愈竭力打聽，就愈出事。事關半山最新風聞，通關日期恐2021年今年內無法落實，料要延至明年2022年1月初。



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出事 ! 為何出事。 半山拼了老命打聽，早在今年10月沙半山獲悉，政府內部正力爭今年12月達成免檢疫的有配額「小通關」，大約到上月初 (11月)收到風聲，有可能早至12月2日，便落實通關，有見當時消息來源尚未足夠，半山暫且一忍，未有報道，誰料此說終告落空。

稍後偵騎四出，又收到一條消息，或在「12.19」立法會投票日前一日宣布小通關，替催谷投票巨大任務「沖喜」! 沙半山此時已是久饞多時的訊息老饕，豈能再忍 ! 誰知一報道，就出事，12.18或之前，並沒有小通關。

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嘆息 ! 無奈嘆息。沙半山「沖喜」收風有誤，罪過，敗軍之將安能言勇，頓時偃旗息鼓，暫不敢亂報之餘，尚不忘本職，放下身段繼續低調打探，詳細調查之後，明白廣東衛健委顧慮甚多……既已呈報國務院只等最後拍板，港方則24小時候命，奈何好消息始終沒有來臨，打探期間，半山又聽聞12.21或12月底前都是有機會實施的日期……

不過，這回半山「學精」了，耳朵敢聞，嘴巴不敢報，果然謹慎有回報。沙半山剛剛再打聽，原來通關日期又要延期，直至「明年1月初喎」! 還說決策已非港府可定奪，一切須仰仗北京。

香江風雲變色兩載有餘，2019年暴動期間，許多暴徒專吼中資機構「打、砸、燒」，無故毆打內地同胞，屢見不鮮，猶有甚者，更叫囂內地人滾回大陸，無賴如此，令沙半山扼腕嘆息，確實兩地血濃之情備受衝擊。

隨着港區國安法果敢實施、完善選舉制度有序落實，香江亂局成功由亂轉穩。當前香港格局形勢，「一國為本、兩制為輔」的綱紀篤定，國家安全漸有保證，開展良政善治契機初現。

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固然西安新冠病毒疫情復熾，惹人關注。以香港局勢分析，整體防疫難說滴水不漏，但大局已在可控範圍之內。若通關之事，每要全數兼顧，各地方、各部門之關注及需要，恐怕通關之日，必定遙遙無期。

臨近新春之際，《香港01》記者在深圳灣口岸更親眼目擊，大批港人甘願「企足」四、五小時，排隊過關之後，再捱21日檢疫隔離，只為趕及明年2月1日(年初一) 之前完成檢疫，與親友共迎新歲。從此可見，通關短期內再無進展，各口岸大有塞爆之虞。

此時此際，單靠各部委協調，恐難輕易解決，萬望中央體恤，乾坤明斷，破局大立。否則，這種拖完又拖的亂象，只會消磨兩地血濃之情。