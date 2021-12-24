政壇諸事町｜小學生呼籲停止暖化　獲林鄭回覆兼送親筆簽名聖誕卡

每個人都應該出一分力推動環保，不過政府推進步伐是否足夠快，就有不同看法。有小學生早前寄了一封信給特首林鄭月娥，促請停止地球暖化，獲得特首辦回信。



英基白普理小學二年級學生Joelle，早前親手寫了一封信，寄給林鄭月娥，希望她能停止地球暖化。Joelle表示希望減少海上的船隻，因船隻有機會漏油。另外她希望可以保護動物的棲息地，以及停止殺害動物。

Joelle不單止收到特首辦回信，更收到有林鄭月娥親筆簽名的聖誕卡。信中指，很感謝Joelle有意保護環境，會將她的建議轉交環境局。

英基白普理小學在社交媒體上載事件，指Jolle在有關棲息地的課堂上得到啟發，除了向學寫撰寫成立關注生態學會的建議書，還向特首寫信希望喚起關注。

其實位於司徒拔道的英基白普理小學，十分關注環境議題，更奪得2020年度香港環境卓越大獎小學組金獎。