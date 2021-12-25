童樂居虐兒案｜林鄭斥令人髮指　要求羅致光督促社署徹查

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街的院舍「童樂居」，有3名女職員涉嫌虐兒於本周三（22日）被捕。特首林鄭月娥今日（25日）在社交媒體發文，指個案令人髮指，又重提今年《施政報告》已提出必須立即採取行動，政府會盡快向新一屆立法會提交具體建議。



警方昨日披露案件細節，指「童樂居」3名職員被捕，年齡介乎23至44歲，擁有專業資格，在幼兒院工作超過兩年。案件共有7名幼童被施虐，年紀最小僅2歲，最大亦只有3歲半，分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身上有紅腫及瘀傷，現正留醫，情況穩定。

施政報告保護兒童措施 將盡快提交立法會

林鄭月娥今日在Facebook表示，案件令人髮指，並要求勞工及福利局局長羅致光，督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。

林鄭提到，今年《施政報告》已提出必須立即採取行動，包括立法強制舉報虐兒個案，加强有關專業工作者識别虐兒的培訓，並按情况落實法律改革委員會在《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案報告書》提出的建議。林鄭表示，特區政府會盡快向新一屆立法會提交具體建議。

她預計，新一屆立法會議員在保護兒童的議題上應該沒有分歧，相信政策措施能順利通過。