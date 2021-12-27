最冷一天　葉劉化身Pink Lady　穿李寧牌衞衣拉筋｜政壇諸事町

本港今天（27日）錄得入冬以來最低溫度，新民黨主席、剛成功連任立法會議員的葉劉淑儀今於社交媒體上載晨運照片，身穿一身粉紅色運動服的葉太在布力徑拉筋，並介紹她所穿的是「李寧牌」連帽衛衣。不少網民留言大讚葉劉的打扮可愛，「Super cuteee（好可愛）」、「Looking great （很好看）」。



力挺國產品牌 曾稱因天氣太暖不宜穿「李寧」

昨日（26日）天文台發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，今日（27日）繼續生效，今早天文台僅錄得9.9度，創入冬以來的最低紀錄，不過寒冷天氣未阻葉劉晨運習慣。葉劉淑儀今（27日）於社交平台上載一幅她在布力徑拉筋的照片，從照片可見，葉劉淑儀全身衣著及口罩均為粉紅色，她更重點介紹自己身穿的是「李寧牌」連帽衛衣，愛國情懷表露無遺。

「李寧牌」是中國國產體育品牌企業，今年年初發生抵制新疆棉事件時，葉劉淑儀曾被問到爲何不穿著國產品牌，她當時解釋提到自己擁有李寧牌的運動外套，惟當時天氣太暖，不適合穿上。

葉劉淑儀經常在社交媒體Instragram分享行山照，她於年底出席網上訪談節目時表示，她每個周末也會行山，有時更會邀約新民黨年輕黨員一同行山，更自爆身體檢查時血壓只有96/66，醫生大讚是18歲人的血壓，非常健康。