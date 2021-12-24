尹兆堅獄中受感召　決定聖誕期間領洗｜政壇諸事町

今日（24日）是平安夜，正因六四維園非法集結案在囚的民主黨尹兆堅在Facebook刊文，除了祝大家聖誕快樂，更提到自己在囚期間在陳日君樞機循循善誘下，以天主教為精神支柱，並決定在聖誕節期間領洗。



尹兆堅今日在Facebook刊出文章，提到自己自小就讀天主教學校，小學至中學都有上聖經課，工作後亦曾先後兩次參與慕道班，但一直未有完成，故從未決志領洗。

他指，自己在囚初期，收到陳日君和一些牧者送來聖經和其他天主教讀物，成為他在獄中的精神支柱。他強調，在這人生最艱難時期，信仰令他克服了種種困難，重新振作，堅定意志，明白承受苦難的意義，守住信念和初心。

尹兆堅獄中繪畫為市民送出祝福。（尹兆堅facebook）

尹表示，陳日君每隔一周至十天都會到監獄探望他，每次都會講道，關心他閱讀「天主教教理」的進度。他形容自己在這段期間，感到心裏很踏實、平安，而且禱告都得到天主聆聽和回應，「這一次，我感受到天主的安排，充滿信心和喜悅去擁抱這信仰，迎接全新的自己」。所以，他之後在陳日君詢問下，接受聖誕節期間領洗的安排。