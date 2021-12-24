葉劉換新裝、管浩鳴貼貓相賀聖誕　柯仔帖文有洋葱｜政壇諸事町

平安夜政界人物紛紛「發來賀電」，祝香港市民聖誕快樂。新民黨葉劉淑儀以紅色小波點新裝襯托紅色口罩帶起聖誕氣氛，直至下午5時半Facebook相片已有1,400多個like，認真巴閉。



至於其他政界人物亦相當有心思，新當選立法會議員的聖公會教省秘書長管浩鳴以貓照片祝各位聖誕快樂，而民建聯葛珮帆、工聯會麥美娟均有聖誕推介！



葉劉6小時吸1400個like

多年來，葉劉的節日造型都是網民焦點，今次亦不例外，一襲紅黑相襯的裝束既喜慶又端裝，貼出後6小時已吸到超過1,400個like，大幅拋離其他政界人物。

「紅當當」賀聖誕又點止葉劉，民建聯林琳亦特地換上淺紅色行政套裝拍照，祝各位聖誕快樂。而這個節日少不了管浩鳴出場，他今年就貼了貓相，祝聖誕快樂、平安、幸福。

新界西南當選議員、專業動力林素蔚亦是基督徒，參選時得到聖公會教省榮休大主教鄺保羅拍片支持。她貼出與方國珊在聖誕樹前合照，祝大家聖誕快樂，新年蒙福。

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田北辰、謝偉俊「卡通版」致賀

不少議員都發出聖誕圖，當中有「貼相派」和「卡通派」之分。九龍中兩名當選人民建聯李慧琼，楊永杰，都以半身照製圖，而經民聯梁美芬、民建聯梁熙、西九新動力梁文廣則印上自己「嘜頭」。「卡通派」方面，實政圓桌田北辰，民建聯葛珮帆、李世榮，謝偉俊等人都將自己「卡通化」，其中謝偉俊化身Q版肥仔拆禮物，甚是可愛。

葛珮帆推介節日活動 麥美娟一石二鳥

提到葛珮帆，她為大家推介兩項節日活動，第一是到灣仔海濱公園踩水上單車，第二就是去烏溪沙碼頭、馬鞍山公園海洋劇場影燈飾。

不過講到實用，一定是工聯會麥美娟。娟姐除了祝大家平安夜快樂，亦提提大家，21間社區疫苗接種中心在聖誕期間照常開放，寓打針於祝福，一石二鳥！

湯家驊推介The Corrs 柯創盛回家有驚喜

行政會議成員、民主思路湯家驊一向有歌曲推介，今次就介紹心水歌曲，由兄弟姐妹組成的愛爾蘭樂隊The Corrs演唱的「So This is Christmas」，祝大家有個平安聖誕節。

除了為大家送上祝福，亦有人在佳節收到驚喜。觀塘區議會主席柯創盛今日回家後，看到「我的CEO」（意指太太）在家中一角佈置聖誕裝飾，好有氣氛。

柯仔在帖文中的Tag加上「#珍惜眼前人」、「#不要愛得太遲」。其實柯仔在2020年，就因家人患病要多加照顧，而決定不參選立法會，祝柯仔一家聖誕快樂，身體健康。