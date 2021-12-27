聶德權指9疫苗中心每日朝8晚8運作　增接種途徑料每日可打3.5萬針

政府日前宣布，元旦（1月1日）起將接種第3針加強劑措施，擴展至已打2針復必泰半年的成年人，新冠肺炎康復者和12至17歲青少年亦可打第2針。

公務員事務局局長聶德權今日（27日）在港台節目《千禧年代》表示，明年起9間社區疫苗接種中心將每日朝8晚8開放，連同多個接種途徑，包括明年1月7日起新增流動貨櫃接種點，估計每日可接種3.5萬針，相信疫苗供應及接種途徑足夠，特別呼籲長者盡早接種。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片)

聶德權表示，明年1月1日起有10間疫苗接種中心，其中9間每日朝8晚8開放，加上公立醫院的疫苗接種站將增加至13個，連同逾千間私家診所可接種科興疫苗，8間醫療機構亦提供復必泰疫苗接種，相信接種點足夠。他透露，明年1月7日起將增設第二個流動接種點，以貨櫃形式安排設置於屋邨及偏遠地方，當中會有三個注射站，直接放在地上故不必使用高臺及梯級，方便長者接種。按目前21間疫苗接種中心7天平均每日接種1.35萬針，他估計明年1月起科興及復必泰疫苗每日可接種3.5萬針，相信足以應付市民接種需求，日後會視乎需求及供應，調節中心數目及開放時間。

聶說，目前合資格接種人口接種率為72%，148萬人已接種第二針及滿6個月，當中只有35萬人已接種第三針疫苗，而80歲以上長者的接種率只有兩成，擔心一旦出現大爆發，長者將首當其衝，感染的嚴重性也會較大。他解釋指，目前變種病毒傳播率高，市民接種兩針疫苗6個月後，保護率下降，故有需要再接種多一針，減低社區大爆發機會，以及感染後重病和死亡風險。

他稱，目前疫苗供應無問題，其中復必泰疫苗共購入850萬劑，已使用當中610萬劑，會視乎使用量，與藥廠保持聯繫，加上需求是一批一批接踵而來，相信疫苗供應及接種途徑均無問題。他又提及，倘市民在短期內需要離開香港，有急切需要接種第三針，如接種第二針後滿3個月，亦可安排接種，但需要向中心職員出示機票，證明有特別需要才可安排特別處理。

至於公務員疫苗氣泡安排，聶德權表示，目前公務員接種率達96%，另有1%員工因醫學原因而未能接種，但仍有3%員工選擇不接種，強調疫苗通行證做法旨在增加保護屏障，接種疫苗有其需要。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

