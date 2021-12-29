盧文端：中央認定投票率低為外部勢力干擾　對反對派支持者感失望

剛過去的立法會選舉，直選投票率創出30.2%新低。全國僑聯副主席盧文端今日（29日）再於《明報》撰文，指中央已認定投票率偏低的主因，是「外部勢力干擾破壞」。他又明言，對非建制派候選人於地區直選全敗感到失望，因為這並非新選制的本意，但形容是「非戰之罪」，「對反對派支持者失望，是這些選民不給他們機會」。



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指中央研判低投票為「外部勢力干擾破壞」

國家主席習近平上周聽取特首林鄭月娥述職期間，讚揚香港新的選舉制度是「一套好制度」。盧文端指，這番講話是總結香港選舉制度的修改及實踐所作出的重要結論：一是高度評價新選制下的選舉委員會選舉和立法會選舉都取得成功，廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，「愛國者治港」原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立；二是充分肯定新選制是一套好制度，符合「一國兩制」原則，符合香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。

盧文端提到，據其了解中央已經認定，今次立法會選舉投票率偏低的主因是外部勢力的干擾破壞。「新選制將反中亂港分子拒之特區政權架構門外，外國勢力不可能像過去那樣，任意操控其代理人利用香港遏制中國，於是極力煽動『杯葛』選舉，並糾集盟友抹黑詆譭新選舉制度和今次立法會選舉。」他指，對此中央不僅要作出強力反擊，而且更堅定全面落實新選制的決心，這同樣是習近平講話所帶出的重大信息。

充分肯定非建制參選者及投票者

是次選舉地區直選有非建制派參選，但最終全軍盡墨，且得票都偏低。盧文端首先肯定，投票的選民和參選人士對於選舉順利舉行功不可沒，「他們是新選制的社會支撐。習主席對立法會選舉成功的肯定，也包括對他們的肯定……在這裡，筆者還要特別感謝那些非建制派的參選人。」

不過盧文端坦言，他對非建制派在地區直選中全軍盡墨「有點失望」，因為這並非新選制的本意：「當然，筆者絕不是對非建制派候選人失望，而是對反對派支持者失望，是這些選民不給他們機會。」

他指，非建制派在地區直選失利是「非戰之罪」，認為他們參選對新選制實踐的積極意義理應給予充分肯定，因為他們的參選態度表明了對愛國者治港選舉制度的認同和支持；他們能夠入閘參選，也顯示新選制具有政治包容性；他們所吸納的90,630張地區直選選票，佔選民人數2.03%，對於來之不易的三成投票率作出了貢獻；有非建制派人士當選議員，為新立法會增加了多元化的不同聲音；他們的參選過程為非建制派以後的參政積累了經驗。