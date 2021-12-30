立場停運｜方敏生被捕惹關注　出身名門曾掌舵社聯　同窗林鄭拒評

《立場新聞》6名現任或前任高層，昨日（29日）被警方國安處以「涉嫌串謀發布煽動刊物」罪拘捕，包括前總編輯鍾沛權、前董事方敏生、吳靄儀、何韻詩等。



現年63歲的方敏生出身名門望族，父親是「復康之父」、已故著名骨科醫生方心讓爵士，堂姐是前政務司司長陳方安生。方敏生曾任香港社會服務聯會行政總裁12年，亦曾出任監警會委員、扶貧委員會籌備小組成員等公職。



有政界中人表示，不少人對其方敏生被捕感震撼，探聽她能否獲保釋。



畢業於港大社工系的方敏生，在80年代曾是「匯點」成員，曾加入紅十字會、社聯等組織，至2013年退休，甚少評論時政。至2019年修例風波期間，方敏生曾聯同其他前監警會委員，成立獨立調查委員會調查警民衝突的成因和經過。

方敏生與林鄭月娥份屬同窗，為港大社工系同班同學，不過林鄭讀完第一年就轉修經濟，而方則在社工系畢業後投身社工工作。兩人在工作上有多番合作，林鄭在2000年出任社會福利署署長，而方敏生則於2001年出任社聯總裁。2012年，方敏生獲梁振英邀請籌組扶貧委員會，而林鄭在2012年中出任政務司司長，有份籌備扶委會。

林鄭月娥擔任政務司司長時，與方敏生同為扶貧委員會籌備小組成員。(資料圖片)

被問方敏生是否煽動憎恨政府的人 林鄭指問題不適合

林鄭月娥今日（30日）舉行記者會回顧政績，但《立場新聞》案成為傳媒追問焦點，有記者問到林鄭曾與方敏生共事，是否認為對方是一個煽動憎恨政府的人。林鄭沒正面回應，只強調言論自由不是絕對，「我亦都唔會答喺某一個拘捕事件入面，被捕或者涉嫌犯事人士，我對佢有咩睇法，我覺得你呢個問題係問得唔適合嘅。」

方敏生、何韻詩等人今年年中已辭任《立場》董事，政界關注他們被捕原因，國安處高級警司李桂華昨表示，被捕人士對機構的編採和公司策略「擔任住好重要嘅角色」。

有政界中人指，方敏生昨日被捕消息傳出，不少圈內人士都感到驚訝，關注她在現時法例下能否獲保釋。