政圈風聲｜違黨紀撐潘焯鴻　民主黨下月表決凍結梁翊婷黨籍及職務

立法會選舉期間，參選港島東的中科監察潘焯鴻獲民主黨副主席梁翊婷等人以獨立人士身份支持，唯有關行為未得該黨內部允許。據悉，民主黨中委會昨晚（29日）已啟動凍結梁翊婷黨籍程序，而梁翊婷先前以電郵方式表明無意出席昨晚會議，並請中委會盡快處理程序。



民主黨將通知梁翊婷出席1月的中委會會議作解釋。屆時，中委會將分別就暫停梁翊婷作為副主席的職務，與及凍結其黨籍一事投票；而通過這兩項決議的投票率，分別為中委會過半票數及六成票數。



早前梁翊婷、黨友蘇逸恒及李華明在立法會選舉，以個人名義分別支持不屬於該黨的候選人潘焯鴻及狄志遠，未有理會該黨中委會拒絕批准的決定。據了解，有中委昨晚在會上提到，擔心梁翊婷履行副主席職務時，行為對民主黨名聲有影響，希望考慮暫停其副主席職位。

梁、蘇及李三人都遭黨員向紀律委員會投訴，有關程序將分別處理。該黨紀委會副主席袁海文指，將盡快處理有關程序，「唔會拖好耐」，但未能回應有關程序的進度。雖然紀委調查未有結果，蘇逸恒已率先辭去自己在民主黨內的所有黨務，但未有申請退黨。

有黨中人指周卓奇（圖中）、黎寶桂仍未還清拖欠民主黨的款項，未能讓他退黨。(周卓奇FB圖片)

曾為梁、蘇說好話 黨友料曾自鳴不會退黨

有黨內人士指，除了在事件中直接支持潘焯鴻的梁、蘇二人，預料為梁翊婷等人關係密切的油尖旺區議員曾自鳴，亦有機會退黨。不過亦有多於一名黨中人指事件應暫告一段落，有意退黨的相關者應早已提出申請，相信曾自鳴即使曾經為兩人說好話，仍希望在黨內發展，亦沒有太大需要退黨。

另外，觀塘區議員黎寶桂、東區區議員周卓奇先前曾向該黨申請退黨，已獲中委會批准，但仍未接納。據了解，民主黨中委會已派人提醒他們，按眾人在參選時簽署的法律文件所要求，他們需要向民主黨上繳整個任期約一成薪酬，而且他們仍有選舉期間的貸款未還清，故兩人如果希望退黨，需要先繳清有關款項。