政圈風聲｜潘焯鴻獲梁翊婷簽支持同意書　與吳秋北同領先滾動民調

距離立法會選舉還有兩個星期，多個非建制參選人上月中旬向民主黨尋求支持，該黨將於周一（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。特別中委會召開前夕，民主黨副主席、觀塘前區議員梁翊婷率先表態，據悉她將以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻，並於昨日（4日）簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」。



民主黨明開特別中委會 處理五參選人申請

新界西南參選人劉卓裕、新界東南參選人蔡明禧、新界東北參選人黃成智以及潘焯鴻早前去信民主黨，尋求該黨以組織名義支持，「元老」李華明申請以個人名義支持新思維主席、社福界參選人狄志遠，荃灣區議會前副主席李洪波亦入紙申請支持劉卓裕。民主黨早前決定向五名參選人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括對《基本法》23條立法的看法，該黨已在限期前收悉參選人回覆，並於周一（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。

據悉，曾反對以預設問題方式向參選人查詢立場的梁翊婷，已於昨天簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，以個人身份支持潘焯鴻。

有民主黨中人坦言，若有黨員「先斬後奏」表態支持參選人，或在不獲批的情況下仍以個人身份支持參選人，該黨「都乜嘢可以做唔到」，除非有黨員按《民主黨會員行為守則及紀律程序》，向紀律委員會投訴涉違規的黨員，但在當前的政治形勢下，黨員在要求展開紀律程序前，亦要考慮到政治形勢、法律後果、對民主黨的影響等因素。

滾動民調結果：六成人未定投票意向

此外，據悉一個由知名學者主導的智庫就各區選情作出滾動民調，《香港01》取得該滾動民調結果，剔除表明不投票或投廢票的受訪者後，截至周三（3日），工聯會會長吳秋北及潘焯鴻大幅領先對手，二人的支持度分別約為一成半，民建聯梁熙和新民黨廖添誠的支持度則暫告落後，支持百分比僅為個位數，另有近六成人稱未決定投票意向，料各參選人在未來十數天的選舉宣傳攻勢，勢必左右該批游離選民的投票意向。

根據滾動民調結果，支持潘焯鴻的受訪者有近半來自「黃營」，曾於前年區議會選舉和五年前立法會選舉投票予泛民參選人，亦有近一成於前年區選支持建制的受訪者，改撐潘焯鴻。

「真．民望高」前高官將為潘焯鴻「站台」

潘焯鴻除了獲梁翊婷支持外，據悉亦獲得多個開明建制派及一名廣受市民歡迎的前高官支持，相關人士將會在造勢大會亮相，更料在投票日為潘焯鴻拉票。一名來自潘焯鴻團隊的地區人士稱，相信該前高官為潘「站台」後，有助鞏固現有支持外，更有力爭取遊離選民支持。

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

社會福利界（1席）：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。