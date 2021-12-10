政圈風聲｜民主黨問卷風波續發酵　蘇逸恒辭中委　紀委將查梁翊婷

距離立法會選舉投票日不足兩星期，民主黨日前召開特別中委會會議，處理五名非建制參選人尋求民主黨支持的申請，最終全數被否決。簽署同意書支持港島東參選人潘焯鴻的民主黨副主席梁翊婷，因事前未有得到該黨同意，遭7名黨員向紀律委員會投訴。

據了解，被外界視為的「主選派」、東區前區議員蘇逸恒，亦於特別中委會前夕去信該黨，申請辭去中委辭務。民主黨主席羅健熙接受《香港01》查詢時表示，蘇逸恒已辭去所有黨務，但未有申請退黨。



簽署同意書支持港島東參選人潘焯鴻的民主黨副主席梁翊婷，因事前未有得到該黨同意，遭7名黨員向紀律委員會投訴。（鄭子峰攝/資料圖片）

紀委主席劉慧卿：準備展開相關工作

民主黨「問卷風波」一石擊起千重浪，副主席梁翊婷未經該黨同意，簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，以個人身份支持潘焯鴻。據了解，7名民主黨成員按《民主黨會員行為守則及紀律程序》聯署投訴梁翊婷，梁將面臨黨內紀律程序。

民主黨紀律委員會主席劉慧卿接受《香港01》查詢時稱，紀委準備展開相關工作，不能向外界透露工作進度及詳細，強調「次次（紀委）做嘢都係要盡力做」。

民主黨紀律委員會主席劉慧卿接受《香港01》查詢時稱，紀委準備展開相關工作，不能向外界透露工作進度及詳細，強調「次次（紀委）做嘢都係要盡力做」。（廖雁雄攝）

蘇逸恒辭中委 羅健熙：蘇未有退黨

被外界視為「主選派」的東區區議員周卓奇、觀塘區議員黎寶桂，早前已向該黨辭去所有黨務，並申請退黨。中委會已批准二人辭去黨務，至於二人退黨的申請，據悉中委會將嘗試挽留他們，暫未接納相關退黨申請。被問到會否接受民主黨挽留不退黨，周卓奇接受查詢時表示「暫不接受提問」。

此外，另一名被外界視為「主選派」的蘇逸恒已辭去中委職務，據了解，蘇逸恒在中委會召開前夕去信該黨，申請辭去中委辭務，信中未有提及辭任中委的原因。羅健熙接受《香港01》查詢時表示，蘇逸恒已辭去所有黨務，但未有申請退黨。連同蘇逸恒辭去中委職務，民主黨僅剩19名中央委員，包括黨主席及兩名副主席。

羅健熙接受《香港01》查詢時表示，蘇逸恒已辭去所有黨務，但未有申請退黨。（羅君豪攝）

蘇逸恒月前因區議員宣誓遭褫奪議員資格，他本身是民主黨港島支部成員，2018年夥同梁翊婷等「乳鴿」角逐中委，二人成功晉身中委，蘇更以高票當選，開始斬露頭角，前年出戰區議會選舉亦成功當選，成為東區區議員，被外界視為民主黨新星。去年民主黨中委換屆，梁翊婷當選副主席，蘇逸恒連任中委，二人於年中負責籌組「內地及政制事務專責委員會」。

民主黨副主席、元老李永達今年8月離港赴英國倫敦，蘇逸恒因在社交平台發文稱「叫人衝，自己鬆」暗批李永達，言論惹起爭議，因民主派初選案正還柙的民主黨尹兆堅更託黨友傳話，不點名批評有人是「機會主義者」，立場前後反覆。據了解，蘇逸恒發表有關言論後，翌日有黨員到監獄探望尹兆堅，「阿尹」二話不說着該黨友用紙筆記低其言論，上載至其社交專頁。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻



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