民主思路將辦英文雜誌　湯家驊：希望新一屆政府有能力重啟政改

踏入2022年，香港政界「重新出發」，除了新一屆立法會議員上任之外，3月特首選舉亦將為香港帶來新變化。行政會議成員湯家驊任召集人的民主思路，在新一年亦有新搞作，湯家驊透露將會創辦一份英文雜誌。



湯家驊講2022年願望。（民主思路Facebook）

民主思路在元旦日凌晨上載影片，當中包括幾名成員的新年願望。湯家驊透露，民主思路將會創辦一份英文雜誌，去推廣香港。

被問到2022年有甚麼願望，湯家驊指第一件事當然是戰勝疫情，另外希望新一屆政府有能力重啟政改。而民主思路方面，他希望繼續發展能影響社會的工作，希望更多人認同第三路線。

任葆琳希望盡快與內地通關或到外國旅行，指「大家恨咗去旅行好耐啦」。石翠珊則希望大家都有工作、有飯食，開開心心健健康康。

盧維思冀立法會議員詳細審查議案

至於盧維思就希望新一屆立法會確實履行職責，詳細起草立法及建立委員會，並詳細審查開支方案，最重要是財務委員會能獲得權力「動起來」，又希望議員能為政府帶來壓力，為港人帶來實在的成果。

麥慶歡在疫情下兩年未能與媽媽和3名子女相見，她希望疫情快點過去。她亦希望民主思路能多做研究，對社會有更大幫助，指上次研究人均單位面積下限獲得政府接納。