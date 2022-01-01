派人選特首？李慧琼：國家社會有需要　民建聯所有成員願貢獻

民建聯成立30周年，適逢元旦日（1日）在尖沙咀社區會堂舉行會慶啟動禮，該黨領導層及一眾新任議員出席。李慧琼表示，民建聯未來其一工作方向是協助做好特首選舉，與社會各界緊密合作，確保這場選舉成功，選出以民為本、德才兼備的行政長官。



被問到會否支持特首林鄭月娥連任，李慧琼稱目前未有任何人表明參選下屆特首選舉，若有人表明有意參選，會向他們反映民意。至於民建聯會否派人參選，李慧琼稱當國家和社會有需要時，所有民建聯成員願意為國家作出應有貢獻。



李慧琼宣讀民建聯30周年宣言，提到民建聯是社會變革的推動者，要求政府改變思維，優化行政架構，做到施政以民為本、積極有為。李慧琼其後致辭，表示民建聯與立法會內不同黨派和議員合作，會緊密聯繫地區選民和選委會不同界別，提出切實可行的政策倡議，當中重點是融入國家發展大局，積極參與大灣區建設，為香港社會及經濟發展開拓更多機遇、推動政府架構重組和行政改革等。

她稱，民建聯將在議會履職盡責，謹守議會工作崗位，在法案審議和撥款審批等方面嚴格把關，確保行政與立法機關既相互制衡，又相互配合，有效履行《基本法》賦予的職能，不斷提升特區管治水平。

李慧琼：會向特首參選人反映民意

李慧琼又指，民建聯將與社會各界緊密合作，確保特首選舉成功，選出以民為本、德才兼備的特首。民建聯也會與社會各界共商共議，融合民建聯的政策倡議，提出對下屆政府的施政期望。李慧琼活動後被問到會否支持林鄭連任時，指未有任何人表明會參選下屆特首選舉，若有人參選，民建聯會向他們反映該黨在選舉期間收集到的民意，並檢視參選人政綱。