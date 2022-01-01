公僕選拔機制改革　首長級「能者居之」　聶德權：建議上半年出爐

公務員事務局局長聶德權及環境局局長黃錦星，今早（1日）在社交網站發帖向市民祝賀新年。黃錦星藉機繼續推廣環保，祝願市民「綠綠大順」，環境更健康，大眾更安好，呼籲市民齊心同行，支持零碳發電、節能綠建及全民減廢等，力爭2050年前碳中和。



聶德權形容2022年是新局面新時代，祝市民新年進步、平安喜樂。他又回顧去年，全體公務員完成宣誓或簽署聲明擁護《基本法》，效忠特區，強調會在公務員忠誠上嚴格把關；而按「能者居之」原則檢視首長級職位選拔聘任機制的建議上半年將會出爐，同時會檢視現行賞罰制度，以提升管治效能。



聶德權引述國家主席習近平有關香港部分的新年賀詞，指今年會「攜手並肩，開創未來，迎接香港回歸祖國25周年。」新一年會全面加強公務員在《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的培訓，鞏固他們的國家觀念和加深大局意識，自覺維護國家安全。

他又提到抗疫進入新階段，要全力防範變種病毒在社區爆發，為與內地及國際通關創造條件，呼籲市民接種疫苗；而打滿兩針6個月的市民，即日起也可打第三針。