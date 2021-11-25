立法會選舉︱聶德權晤公務員工會籲積極投票　並聽取便利投票意見

早前政府宣布，將在12月舉行的立法會選舉增設三個接壤內地關口的投票站，讓未能回港的合資格選民前往投票，有公務員工會代表批評安排倉卒，憂慮工作人員要在清晨時分到達邊境投票站有困難，工作人員更可能難回自己區內投票。



公務員事務局局長聶德權今日（25日）在facebook分享自己下午與「四大四小」公務員團體代表會面，呼籲他們踴躍投票，並鼓勵參與選舉工作的同事。他表示，會上聽取了公務員同事對工作安排的意見回饋，包括採取便利措施，方便票站同事及當值公務員當天投票。



聶德權今日下午與「四大四小」公務員工會見面，聽取有關選舉安排的意見。（聶德權facebook圖片）

聶德權提到，選舉當日需要動員3.8萬名公務員在投票站和點票站工作，他在會上呼籲公務員踴躍投票，亦勉勵他們同心一致，全力支持政府辦好選舉。

他強調公務員手上的一票非常重要，有助選出賢能，為香港議會開創新局面、新氣象，呼籲公務員在12月19日盡公民責任，選出新一屆立法會議員。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭早前表示，擔心跨區票站安排有困難。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

早前，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，每個口岸票站須安排至少過百人手，認為安排倉卒，而且獲指派到票站的公務員，必然來自其他區份，需要跨區在早上6點半報到。他又認為，在確保內地港人投票權的同時，亦需要保證這些公務員可在自己所屬選區投到票，擔心當值公務員一直工作至晚上10時，期間只有食飯時間兩小時，難以返回居住地區投票。

梁籌庭亦提到，到口岸票站投票的內地港人無分地區，而以往選民名冊都有按區分類，今次要找出投票人將需要很多時間，故安排有別於一般票站，即使不少公務員有票站工作經驗，在口岸票站亦只能靠即場實戰，時間緊湊，就算有訓練亦只是「口講一套」，相信運作上會很複雜。