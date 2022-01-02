何珮珊談曾國衞第一印象：成腳泥沙　讚夫細心有承擔︱政壇諸事町

海關關長、歷來首位「一姐」何珮珊今日（2日）於港台節目《舊日的足跡》上，談到與丈夫、政制及內地事務局局長曾國衞的相識經過。她笑指當時第一眼見到曾國衞時，對方剛從地盤回來，「成隻鞋都係泥」，是以印象很深。何又大讚丈夫細心、有承擔，是個好老公；而兩人都不是特別喜歡小朋友，加上工作忙碌，是以至今沒有子女。



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憶第一眼見曾國衞「風塵僕僕」

何珮珊提到，2004年以海關助理監督身份，被借調到保安局工作，認識當時為總入境事務主任的曾國衞。她憶述當時同事首次向其介紹曾國衞時，對方剛從深圳灣口岸地盤工作回來：「成隻鞋都係泥。睇見佢個樣有啲風塵僕僕咁，留下咗深刻印象。」由於及後兩人在同一組工作，接觸機會很多。曾國衞前年接受港台訪問時稱兩人走在一起「很自然」，何珮珊同意稱「都可以咁講」。

曾國衞曾稱，自己樣貌不算特別出眾，但妻子仍然揀中自己「好有眼光」。何珮珊指認識時間久了，會發現丈夫許多優點，例如對方其實是個細心的人，「當然，追你嗰陣會特別細心啦！」到2007年，曾國衞被調上駐京辦3年，兩人當時考慮到彼此年紀都不小，「都可能要趁呢個時間結婚」。由於時間緊迫，沒什麼求婚過程，準備時間也不多。曾國衞曾指當年婚禮籌備由妻子一手包辦，相當感謝對方，何珮珊笑指：「佢係應該多謝我嘅！」

何珮珊大談與丈夫曾國衞相處點滴。（資料圖片）

笑指丈夫擺放物品「比較隨意」 視行街為減壓

夫婦皆是紀律部隊出身，被問到兩人在家中是否也很有紀律，何珮珊稱：「我比佢（曾國衞）有紀律！」她指丈夫生活習慣上，擺放物品的位置「會比較隨意」，她則較為講究，夫妻之間也需要一定時間磨合，而家中「話事」的人主要是丈夫。

何珮珊打趣指：「佢都係一個OK嘅丈夫嚟嘅！」她大讚丈夫為人有擔當，是個可以信任、負託的人，對家中的事情有承擔，往往能提出很好的意見，提振家人的信心。何謙稱「我都未必係個稱職嘅太太」，因為長年工作忙碌，未必能抽很多時間照顧家庭，又透露對上一次在家中煮飯已是一年多前的事。不過夫婦二人周末時都會外出逛街，「佢就好鍾意行街嘅，覺得係一種減壓。我就唔係特別鍾意，但如果佢覺得可以減壓，我都會盡量陪佢去。」

何珮珊又透露，夫婦現時走在街上經常有市民認出，並前來打氣「局長加油、關長加油」，許多市民都很熱情。她指撇除工作，大家都是普通人，不需要逃避公眾的眼光，與市民打成一片都是好事。

這對高官夫妻檔仕途順利，不過至今未有子女，何珮珊笑指「大家都太老了」。她提到由於兩人「都唔係特別鍾意小朋友」，而隨著職位提升，工作負擔愈來愈大，都會想到能否事業、家庭兩邊都兼顧好。被問到如果日後曾國衞仕途更上層樓會否支持丈夫，何珮珊指：「如果特區政府需要佢，佢自己考慮啦！我都會支持佢。」