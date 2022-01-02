立法會｜海關關長何珮珊稱投票率不重要　笑言丈夫曾國衞鬆一口氣

上月舉行的立法會選舉投票率只有30.2%，為歷屆最低。海關關長何珮珊今日（2日）在電台節目稱，立法會投票率高低不重要，投票率高也不代表「做到嘢」，重要的是立法會要有質素及有理性討論，此才有利香港長遠發展。何珮珊笑言，主理選舉的丈夫、政制及內地事務局長曾國衞在選舉完結後可鬆一口氣：「又要準備通關，又要選舉，12月真係好忙，覺得佢（曾國衞）鬆咗一口氣，會送份大啲嘅新年禮物畀佢，係咩？唔講得畀你聽。」
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何珮珊稱立法會理性討論才有利香港長遠發展
何珮珊今日在港台節目《舊日的足跡》回顧上任關長2個月多點滴及展望2022年，作為政制及內地事務局長的太太，關長也提到上月舉行的立法會選舉。她表示，曾國衞上月的確忙碌，一來忙於處理選舉事宜，又要準備通關，被問到投票率低有何回應，她說：「投票率高低唔重要，嚟緊嘅立法會係理性同有質素嘅立法會，有理性討論先有利長遠發展，投票率高唔代表做到嘢。」
低調慶祝除夕生日 何珮珊送新年大禮給曾國衞：係咩唔講得畀你聽
剛在除夕生日的何珮珊透露與曾國衞一向低調慶祝大家生日，過得很簡單，最多兩口子「撐吓檯腳」或與朋友食飯，而上月曾國衞比較忙，如今可叫鬆一口氣，反而她會準備一份大份的禮物送給他：「係咩唔講得畀你聽。」
何珮珊的新年願望：做返多啲運動
何珮珊亦指，出任關長2個月多月來忙得太緊要，每個周末跑步2至3小時的習慣亦打亂，2022年她有一個願望：「生活平衡啲，做返多啲運動，身體好啲精神啲迎接挑戰。」
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