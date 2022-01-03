立法會開鑼︱港澳辦：議員莊重嚴肅宣誓　展現良好精神風貌

新一屆立法會議員今日（1月3日）完成宣誓。國務院港澳事務辦公室發言人同日發表談話，祝賀第七屆立法會議員宣誓就任，形容宣誓儀式莊重嚴肅，展現了立法會議員的良好精神風貌，希望議員依法履職，擔當盡責，服務香港、貢獻國家，樹新風、展新貌、開新局，以工作實效取信於民。



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稱立法會議員要做好「一國兩制」的守護者

發言人表示，90名議員在莊嚴的國徽下鄭重宣誓，表示擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。「宣誓就職儀式莊重嚴肅，展現了立法會議員們的良好精神風貌。」

發言人指出，立法會作為立法機關，在香港特別行政區治理體系中地位重要、職責重大。「立法會全體議員要愛國愛港，全面準確貫徹落實『一國兩制』方針，堅決維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，當好『一國兩制』的守護者；要勇於擔當、積極作為，維護香港的根本利益和整體利益，努力回應社會發展新要求和廣大市民新期待，當好民意代表者；要精誠團結合作、理性務實議政，有力破解影響香港經濟社會發展和長治久安的突出問題，當好良政善治的推動者；要引領香港社會各界加深對國家的認識和認同，加強與祖國內地的交流合作，當好融合發展的促進者。」

港澳辦提到，「實踐已經證明並將繼續證明」，完善後的香港新選舉制度是一套好制度。「我們相信，只要堅定走符合香港實際的民主發展道路，落實『愛國者治港』原則，就一定能凝聚社會各方面的力量，推動經濟、政治、社會、文化的協調發展，不斷開創香港更加美好的未來！」

港澳辦祝賀新一屆立法會議員宣誓就任。（資料圖片）

中聯辦：新任議員構成多元、均衡、專業

中聯辦發言人同日亦指出：「在香港發展的新階段，相信新一屆立法會能夠按照基本法規定的職權履職盡責，堅決維護行政主導體制，支持和監督特區政府依法施政，服務廣大市民，為維護香港整體和長遠利益作出積極貢獻。」

發言人提到：「國徽莊嚴，誓言錚錚。立法會議員宣誓的場地首次懸掛國徽，體現了『一國兩制』下香港特別行政區作為中華人民共和國一個地方行政區域的法律地位，是『愛國者治港』原則在立法機關得以推進落實的寫照。新任議員構成多元、均衡、專業，代表廣大選民利益，體現了社會各階層各界別廣泛參與。」中聯辦期望，議員胸懷「國之大者」，心繫全體市民，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港整體長遠利益，堅定維護香港市民的根本福祉，展示「一國兩制」下香港特色民主制度的強大活力，以健康優質的議會文化廣泛凝聚共識，推動香港社會發展進步。