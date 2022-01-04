沙半山手記｜立會新秩序！人事組織圖曝光　三大界別設聯絡人制度

選舉大改制後，新一屆立法會90名議員完成宣誓，正式上任。今屆議會有大批新人，政界關注不同建制勢力如何整合，特別是被稱為「國家隊」的選舉委員會界別。沙半山收到最新消息，本屆立法會除了有廖長江、李慧琼出任班長和副班長，還會設立三大界別聯絡人制度，例如40席選委界的正副聯絡人是馬逢國、麥美娟。

亦有建制中人透露，選委界將「打散」分成4個小組，每組10人並各設一名「行長」，做好溝通聯絡工作，更重要是突顯「國家隊」之地位，確保在重要議題上充分反映國家利益。



細化組織架構 選委界擬設「行長」

新議會新格局，今屆「單頭」議員大增，除了令政府拉票難度增加，建制陣營之間的互動、合作甚至結盟，亦成焦點。沙半山聽聞，商界議員廖長江會續任建制派「班長」，民建聯主席李慧琼任「副班長」，但要統籌89名建制派工作談何容易，新一屆議會將細化組織架構，在「班長」之外，分別在三大板塊設立聯絡人制度，地區直選由民建聯陳克勤、九社聯楊永杰負責；功能界別由金融界陳振英、建測規園謝偉銓負責；選委界由馬逢國、工聯會麥美娟負責。

亦有建制中人向沙半山透露，40名選委界議員再有仔細分組，初步計劃分成4組，由馬逢國、麥美娟、新民黨黎棟國等4人出任「行長」，各自帶領10名選委議員，便利訊息交流、協調聯絡。

消息又指，4個選委界小組議員可能會「大兜亂」，不按政黨、團體劃分，例如黎棟國負責的小組，組員不限於新民黨，亦可能有來自民建聯或獨立議員。選委界議員的座位亦可能有特別安排，有人提出40人「坐埋一齊」，展示「國家隊」力量和隊型，但仍有待最終拍板。

▼新一屆立法會議員宣誓▼



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建制：突顯「國家隊」地位

有建制中人向沙半山分析，今次安排有兩大訊息，一是突顯「國家隊」之地位，事關北京今次重設選委議席，就是希望「國家隊」從社會大局出發，反映國家和香港整體利益，擺脫以往只重視地區聲音、業界利益之束縛，而且選委界議員對國家事務較了解，國家觀念、大局意識強，在分組點票制度亦具把關角色。

二是淡化政黨色彩，雖云民建聯仍是立法會第一大黨（佔19席），但最大板塊其實是無黨派議員，當中不少人來自選委界，若今次把有政黨背景的選委界議員「打散」，議員不能再只從自己黨派利益出發。不過，亦有議員認為這純屬方便行政管理，例如加入委員會、點算人數等事宜，以免「等埋發叔」之類的甩轆事件重演。

三大主席人選不變

麥美娟向沙半山表示，日前89名議員就《立場新聞》案發聯合聲明，但各人在通訊群組「接龍」時出現混亂，認為設立聯絡人制度，有助溝通協調。今次「轉跑道」至選委界的麥美娟又話，選委界議員要看社會整體利益出發，相信選委界有不同合作模式產生，她暫時未知是否出任聯絡人。至於座位安排，麥美娟指各種聲音都有，有人主張按政黨劃界，亦有人覺得「國家隊」應集中座位，她說即使並非與工聯會黨友為鄰，亦非什麼大問題。

立法會其他重要職位亦已敲定人選，主席一職今日（4日）下午截止報名，經民聯梁君彥勢續任；內會、財會繼續由李慧琼、陳健波掌舵。