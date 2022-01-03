沙半山手記｜特首選舉由「澳門模式」變成選委「有得揀」？

接近北京消息近日向沙半山透露，有了立法會選舉的經驗後，北京對明年特首選舉，現時更傾向以「競爭」形式進行，且很大可能會由兩人落場競逐。該消息更指，為了體驗候選人的「多樣性」，以及盡量減低對港府運作的影響和衝擊，估計該兩名特首候選人中，一個是來自政府高層，一個則來自政府之外，以免有兩名今屆管治團隊高層同時參選對戰的情況出現。



對此，沙半山馬上四出打探，其中一位不願具名的資深建制派人士分析，從最新種種迹象來看，特首林鄭月娥競逐連任的行情正迅速走淡，倘若在沒有北京「祝褔」以及另有候選人入閘參與角逐的話，估計林鄭會因勝算甚低，而主動放棄爭取連任。

此外，倘若北京只容一名港府高層參選，當前應以財政司司長陳茂波或政務司司長李家超落場的可能性較高，前者更有呼之欲出之勢。至於政府以外的競逐者，則較難推測，目前坊間流傳的黑馬，至少有四、五人之多，包括前世衞總幹事陳馮富珍、前港大校委會主席李國章、港交所前行政總裁李小加、行政會議召集人陳智思、前金管局總裁陳德霖，甚至有傳前特首梁振英亦都蠢蠢欲動。

政圈早前一度普遍推測，下屆特首選舉很可能採用「澳門模式」，即只得一人入閘選舉，難道3月27日特首選舉日，果真變成選委「有得揀」嗎？該資深建制派人士認為，上月立法會選舉得以順利舉行及完成，是一大關鍵。因為據其了解，中央已完成有關選舉的「賽後分析」，認為今次破天荒「每個議席都有得選」，是香港民主進步的體一次體驗，「如果特首選舉都有得揀，有競爭性，便可進一步樹立和鞏固這種『有香港特色的民主模式』，完全脗合《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書的精神」。

中央早前發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，提到中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，「把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好」。

一名商界人士向沙半山表示，新選制經歷選委會及立法會選舉，落實了「愛國者治港」原則，已確保特區管治權緊握在愛國者手上，認為特首選舉亦可循此路徑拓展「港式民主」，例如開放予多人競爭。該人士提到2014年政改爭議，人大常委會就特首普選方案頒布「831決定」，內容包括容許2至3人參選人入閘參選，既然北京多次表明「雙普選」目標不變，來屆特首選舉大可「預演」，容許2人同場競逐，比拼政綱、理念，做到能者居之。

2019年，賀一誠以唯一參選人身份，成功當選澳門特首。（資料圖片）

若然特首跑馬仔是「有得揀」! 第一個問題必然是：林鄭月娥會否再落場？有接近政府消息人士就向沙半山指，北京至今未就特首人選發出任何訊號，以免外界太多揣測，無人有明確「祝福」下，可能要延至2月提名期前夕始有眉目，而林鄭至以其他潛在人選，只能按兵不動。不過，若北京拍板允許「真競爭」，林鄭很可能不會去馬，皆因「贏就應該，輸就無面」，無「祝福」不如乾脆完成本屆任期，告別添馬艦 !

政圈一直有說法，特首選舉一旦開放競爭會再次撕裂建制陣營，消息人士就話「今時唔同往日」，因為「愛國者治港」已得到落實，凡通過資格審查者理應可接受，又指國務院新聞辦發表的《白皮書》，表明新選制為雙普選創造有利條件，反映中央仍以此為目標。他認為，現時的1500人選舉委員會成員，可以是《基本法》第45條下「提名委員會」的雛型，若3月特首選舉由選委憑自由意志投選特首，待制度行之有效，下一步就是由全港市民一人一票普選特首，這可能是「具有香港特色的民主發展道路」。