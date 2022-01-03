李梓敬成功爭取？立法會拍板　會議廳本月起同時懸掛國徽、區徽

立法會秘書處向議員發出電郵，稱根據《立法會行政管理委員會條例》(第443章)，在第七屆立法會行政管理委員會產生之前，三位第六屆行管會的當然成員(立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼及內會副主席馬逢國)須繼續留任。經諮詢有關方面的意見，三人決定在立法會會議廳懸掛國徽及區徽，有關工程計劃於2022年1月12日前、即首次大會召開前完成。



行管會決定在立法會會議廳懸掛國徽及區徽，圖為模擬圖。（立法會秘書處圖片）

李梓敬、屈穎妍曾倡保留國徽

立法會選舉前夕，會議廳懸掛在主席座位上方的香港區徽被發現遭撤走，換上中華人民共和國國徽。立法會秘書處當時回覆指，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽。第六屆立法會主席梁君彥當時指出，儀式完結後將換回區徽。

新民黨立法會議員李梓敬早前在Facebook發文，稱支持宣誓後保留國徽，認為區徽可掛在國徽之下。「梁粉」專欄作家屈穎妍亦在報章撰文稱，認同有議員稱把國徽移除的觀感不好，認為國徽在宣誓結束後應繼續長期懸掛在會議廳內，「作為香港最高立法機構，懸上國徽，有甚麼問題？過去沒懸掛，是政治不正確，今日既然掛回了，又何必卸下？」

上月底，立法會秘書處安排首次當選的候任議員參觀立法會會議廳，社福界狄志遠關注會議廳的區徽換上國徽，遭主席梁君彥稱「你都唔睇報紙」，強調宣誓法例規定宣誓場地要有國徽。狄志遠事後接受查詢時表示，認為區徽的象徵意思比較能體現「一國兩制」，而區徽亦屬國家的徽號之一，不過他強調，認同宣誓時用國徽比較莊嚴。對於有議員和建制人士提倡宣誓後仍保留國徽，狄志遠稱，即使宣誓後仍使用國徽亦沒太不了，自己亦會尊重。