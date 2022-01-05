任期倒數再提新猷　林鄭：研漸進按揭首期減半　越級置業令人上進

本港房屋問題嚴峻，來到任期最後半年，特首林鄭月娥接受傳媒專訪再提房屋新猷。她披露，政府將研究引入適用於資助出售房屋（居屋及綠置居）的漸進式按揭，購置單位時只須以房價一半為基礎，支付首期及按揭供款便能上車，餘下一半樓價的按揭可於成交後10年內承造，讓市民「上車易、供樓易」。



林鄭：月賺7、8萬元亦可購公營房屋

林鄭月娥表示，以置業為主導是今屆政府房策理念，新建成的公營房屋「能夠賣、應該要賣」，政府在按揭成數上也有新想法，希望市民包括輪候公屋的人士，能夠越級置業，政府正研究參考「新世界建好生活」（New World Build for Good）的建議，再降低按揭門檻，買家只須承造單位樓價一半按揭，餘下一半樓價按揭，買家可於成交後10年內，一次過或漸進式分階段承造。

林鄭稱，希望有關做法讓港人產生強烈的上進心，「每日希望盡努力去賺多些錢，勤力點，就能盡快擁有整個單位業權。」她又指，雖然政府不可保證私樓樓價高低，但公營房屋佔未來房屋供應的七成，形容置業階梯豐富，相信市民對未來置業機會有所盼望，「即使賺7萬、8萬元（月入），也可以揀公營房屋、買港人首置盤」。

人才不足為發展樽頸 林鄭：與議員商輸入外勞

另外，林鄭月娥提到「一國兩制」有很強的生命力，有信心能夠成功走下去，但目前有3大存在已久的樽頸問題，包括產業不清晰、政府不夠有作為及人才不夠多，政府仍須努力。她指政府近年更已花大手筆，推動創科產業，料能夠比其他經濟體更快「發圍」，速度及力度也更快。

林鄭稱，未來要加大力度吸納海內外人才，惟更令人頭痛的是勞動力，工會對輸入勞工有意見，她會與立法會各板塊的議員進行溝通，為香港長遠發展之餘，也籌謀保住更多港人飯碗。