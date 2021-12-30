林鄭月娥：現屆無能力舉行區議會補選　應由下屆決定

現屆區議會經歷辭職及DQ潮，原本479名區議員，只剩下約150人，多個區議會只得兩、三名議員，無法正常運作。特首林鄭月娥今日（30日）在記者會被問到，如何處理區議會停擺，林鄭稱區議會自2020年1月上任有4年任期，但很多選出的區議員無論是犯法、辭職、未符合宣誓要求而離任，區議會「殘缺不全」是事實，如果再用區議會平台推行地區工作並不理想，其代表性大打折扣。



林鄭重申，明年6月30日前都無能力舉行補選，應由下屆政府決定。



林鄭月娥提到，政府提出重組民政事務局，其中一個作用就是騰出該局的精力，用作檢視甚麼地方行政、地方管理會更貼近市民要求，相信民政局會開始思考。林鄭在10月《施政報告》提出改組政府架構，建議把民政局改為青年及地區發展局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，為促進青年發展提供一站式平台。

2019年區選民主派大勝，取得逾380個議席，但上任後與政府關係劍拔弩張，例如當局以討論事項超出區議會職能為由，拒絕提供秘書處服務。至今年年中，政府引入區議員須宣誓效忠規定，並放風觸及「紅線」行為的區議員將被DQ及追討薪金，結果觸發大批區議員辭職，最終亦有49人因宣誓無效被取消資格。部份區議會只得小貓三、四隻，例如黃大仙區議會只剩下兩名民主派議員，中西區亦只剩3人。