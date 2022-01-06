10官員疫下赴宴　林鄭：對徐英偉尤其失望　官員要為自己行為負責

Omicron變種病毒來勢洶洶，多名政府官員、議員仍出席大型宴會活動，隨時惹禍上身。港區人大代表洪為民本周一（3日）舉行生日派對，約百人出席，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤等10名高層官員，同場有一名初步確診者，徐英偉是緊密接觸者，需前往竹篙灣隔離。

特首林鄭月娥傍晚舉行記者會，對仍有官員出席大型聚會感到失望，尤其是民政事務局局長徐英偉，將會採取適當行動，但目前不宜透露。



出席洪為民生日會10名政府官員名單



民政事務局局長徐英偉

民政事務局副局長陳積志

財經事務及庫務局局長許正宇

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉強

創新及科技局局長張曼莉

政制及內地事務局副局長胡健民

警務處處長蕭澤頤

廉政專員白韞六

入境事務處處長區嘉宏



指8名官員提早離席 非緊密接觸者

林鄭月娥表示，今早從一名局長口中得悉為一名初步確診者的緊密接觸者，她稱隨後在政府內部進行調查工作。林鄭指，在1月3日有一名人士（指洪為民）安排一場宴會，當中包括政府官員，其中有宴會出席者屬於初確診者的家人，被列為緊密接觸者，該宴會出席者其後在檢疫中心初步確診，但暫未得悉涉及甚麼個案。

林鄭指，從衛生防護中心得知，該名初步確診者當晚9時半才出席宴會，故在防護中心角度，在9時半前離開的人並非緊密接觸者。她得悉相關資料後，現了解有10名政府官員參加宴會，其中1名為民政事務局局長徐英偉，防護中心已安排他進入檢疫中心，另外8名官員已經在9時半前已經離席。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

批徐英偉將自己置於風險之中

林鄭表示，對有官員在變種病毒Omicron進入社區後仍出席大型聚會，感到十分失望，尤其是徐英偉，在宴會逗留全晚，將自己置於風險之中，而其他9位都無在場逗留太耐，無脫口罩食飯及製造風險，應該分開看待。

她指抗疫工作時間長，很多人努力抗疫，作為政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，這些亦並非公職上要求出席的活動，官員當然要為自己的行為負責。