消息：百人參加洪為民生日派對爆疫　蕭澤頤曾現身　徐英偉須隔離

正當各區出現Omicron變種病毒疫情之際，立法會驚傳新冠疫情疑雲，民建聯議員陳仲尼及助理、經民聯議員陸瀚民和科技創新界議員邱達根，周一（3日）晚上出席一個活動，同場有一名初步確診者。邱達根今日（6日）下午前往竹篙灣隔離，陳仲尼及陸瀚民正等待檢測結果。

消息指，該活動為港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民舉辦的生日派對，初步確診者疑為一名少女，現場約有百名賓客，包括多名政界人士如民政事務局局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤、海關前關長鄧以海等，但特首林鄭月娥不在現場。



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林鄭月娥6時開記招

消息人士透露，該生日派對在灣仔灣景中心一餐廳舉行，現場有不少官員、議員，民政事務局長徐英偉亦是座上客，需要隔離。洪為民回應傳媒查詢時說，自己沒有被感染。林鄭月娥今日下午6時見傳媒，料回應事件。

據了解，新任立法會議員陳沛良曾出席生日會。新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯及崔定邦曾於周二（4日）與徐英偉共晉午餐，狄、黃二人知悉徐英偉須隔離後，下午自行前往接受檢測，並要求了議員辦公室成員盡快接受檢測。