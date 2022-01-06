洪為民生日派對爆疫多名高官出席　林鄭：對徐英偉尤其失望

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民，本周一（3日）晚上於灣仔舉辦逾百人生日派對，消息指，一名初步確診少女曾出席派對，多名赴會的官員和新科議員須隔離檢疫，民政事務局局長徐英偉、科技創新界議員邱達根，經民聯議員陸瀚民和民建聯議員陳仲尼正等待檢測結果。警務處處長蕭澤頤、海關前關長鄧以海亦有出席派對，另消息指議員陳沛良和吳傑莊亦有現身。



特首林鄭月娥傍晚在記者會上表示，對於聚會引申出傳疫風險令人沮喪，又點名指對於徐英偉尤其失望。



10名官員出席 包括徐英偉、許正宇、蕭澤頤

林鄭月娥指，洪為民生日派對有10名政府官員出席，包括民政事務局局長徐英偉、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局局長張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及入境事務處處長區嘉宏。

林鄭月娥表示，已要求出席的官員證明是否已在九時半前離開，包括透過「安心出行」紀錄、政府司機出入紀錄、未有使用「安心出行」離開處所但進入另一場所時有使用安心出行之紀錄、乘搭「公交」離開的八達通紀錄。至於區嘉宏的情況，林鄭形容「複雜一啲」，需交由衞生防護中心調查是否緊密接觸個案。

林鄭表示經內部調查，入境處處長區嘉宏聲稱，是在晚上9點半後才到場，逗留時間很短，而且未有到餐廳內主要部份。她強調情節是「照佢所講」，至於區是否屬官方定義的「密切接觸者」則須交由衞生防護中心判斷，考慮區當晚「係咩情況，逗留幾耐，做咗乜嘢，來判斷係咪有風險接觸者。」她只是第一時間將內部調查公布。

八名官員僅到場打招呼 「無坐低食飯」

林鄭說現時Omicron變種病毒傳入香港，對於那麼多官員出席大型聚會感到十分失望，尤其對民政事務局局長徐英偉，因為相比之下其餘9名高官只是獲邀「禮貌上打招呼或者恭賀下」，並無長時間逗留食飯，所以亦毋須脫口罩交流，而製造風險。

她指，八個九時半前離開的官員「無坐低食飯，只係打個招呼傾兩句」，又指政府將有四大後續工作，包括要求特首辦主任已聯絡所有政治任命官員，了解他們有否出席該聚會；要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有公務員出席；今天晚上派員全面清潔消毒政府總部，特首辦目前正進行消毒。

林鄭指正當全社會長時間努力抗疫，作為官員更應該以身作則，嚴守紀律、避免私人聚會，明顯地今次派對並非公務需要。

「若官員也不聽提醒 如何在市民面前做好榜樣」

被問及早前曾表示國泰高層應為員工負責，自己作為特首是否需要負責任，與及徐英偉是否需要問責下台時，林鄭回應指自己是香港抗疫的第一負責人，自然有責任。她表示，對於個別官員的行為，將會採取適當的行動，但今日未適合公開。強調會徹查到底、跟進到底。

林鄭重申，她是本港抗擊新冠疫情的第一責任人，但強調問責官員亦須表現出應有的表現，包括注意公共衛生及個人行為。被問到林鄭為何對官員感到失望，林鄭直言此問題「奇怪」，因她與食衞局局長陳肇始日前已在記者會上，提醒市民須關注變種病毒帶來的風險，又指陳肇始已提醒市民不要在公眾場合除下口罩、除罩拍照，及提醒市民不要參與聚會，若官員也不聆聽同僚提醒，反問如何在市民面前做好榜樣。又指徐英偉的情況與其他8名官員有不同，重申徐全晚出席此聚會，把自己放在高風險之下，其他官員僅打招呼後離開。

林鄭強調官員個人須就事件負責，重申整個抗疫工作需要全社會同心協力，如果政府制定了措施規例，又不遵守將無以抗疫。她指正正因此，才對這班官員好失望。

她強調，對於聚會引申出傳疫風險令人沮喪，對於宴會本身有否問題一定會嚴肅跟進，包括跟進有關餐廳是否符合防疫規例599（F）規例下的要求：她已要求食環署查核，得知餐廳屬D類食肆，員工要全部接種疫苗，賓客要有2/3人已接種。

被問到除多名政府官員外，曾與港澳辦夏寶龍會見的議員有否出席該宴會，林鄭稱，不知道是否有立法會議員出席，強調會由衞生防護中心跟進情況。林鄭提及，她得知事件因民政事務局局長徐英偉今早通知，他為一名初步確診者的密切接觸者，她其後再得知有其他官有出席該宴會，故特首辦由早上一直調查有那些政府官員出席，最終調查到至今有10名官員有出席宴會，其中暫時只有民政事務局局長徐英偉一人需要進入竹篙灣檢疫中心隔離。

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對於記者問到疫情下，大批官員參與百人生日派對，政府須否為未能通關付上責任，是否擔心事件會影響她爭取連任。林鄭直指「唔知點答你」，她說自己每日都在做抗疫工作，處理需要特首關心的議題，「冇諗過」連任問題。

林鄭強調「一日係行政長官，都會謹守崗位，無論堅守『一國兩制』，落實國安法、完善選舉制度，抑或抗疫，都係落實行政長官職責。希望唔好再每次做嘢都話想連任，同想爭取民望因素有關，呢兩個因素從不在考慮工作中出現。」

強調官員要為個人行為負責 林鄭：唔想見到所有嘢都係行政長官錯

被問到徐英偉逗留了多少時間、有否戴口罩，林鄭稱她未有詳細資料，又指徐英偉無可否認是緊密接觸者，「因為係同女仔進入場所嘅時間係重疊」。林鄭月娥被問到會否就事件向市民道歉，她稱：「責任已經講咗好多次」，又稱官員須為個人行為負責任：「每一個官員都要為自己嘅行為負責，如果大家問，而我又答到令你滿意話佢哋（官員）唔使負責任，因為有個行政長官可以負晒責任，呢個係非常不利於管治。希望大家（市民）唔係想見到呢個現象，唔想見到大家（官員）都可以企喺行政長官後面，所有嘢都係行政長官錯。」

記者問到政府及立法會全面消毒後，曾有機會接觸的公務員、個別部門會否考慮有彈性工作安排、會否呼籲出席過宴會的立法會議員或未清楚有否感染者考慮暫時在家工作。林鄭表示，如果有接觸過的人士自然有此呼籲，所以第一步最重要是做病毒檢測，而具體那些人有這些需要，她未能代衞生防護中心回答；相關決定一定以衞生防護中心為準，非她作為特首的決定為準。

她又表示，如果能夠減少聚會、出街當然是好事，但不會因為單一事件重新檢視整個政策。相信衞生防護中心的指引可以供市民參考。