徐英偉頭像轉黑再變白　向中央特首市民道歉：不能再犯、深切反思

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民，本周一（3日）晚上於灣仔舉辦逾百人生日派對，消息指，一名初步確診少女曾出席派對，多名赴會的官員和新科議員須隔離檢疫，包括民政事務局局長徐英偉。特首林鄭月娥傍晚在記者會上表示，對於聚會引申出傳疫風險令人沮喪，又點名指對徐英偉尤其失望。

徐英偉晚上發聲明道歉，社交網站頭像初時轉黑，其後再變白，稱：「我在此亦要向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉。在此嚴峻的時刻我未能緊守崗位主持大局，實在抱歉！」又稱須為自己的錯誤行為負責，遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，以後不能再犯。



徐：檢疫期間認真、深切反思

徐英偉稱要衷心就事件說句對不起，指作為問責官員應更加警惕，小心謹慎萬事以防疫為首先的考慮作出行動，強調需要為自己的錯誤行為負責，並會遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，以後不能再犯。

徐英偉又向中央致歉：「此亦要向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉。在此嚴峻的時刻我未能緊守崗位主持大局，實在抱歉！」

他表示會在檢疫期間深切反思：「面對犯錯的自己，我在檢疫期間會認真、深切反思，我亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家的期望。」