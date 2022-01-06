生日派對主角洪為民發聲明　初確者較晚到達　對官員及賓客致歉

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民周一（3日）舉行生日派對，不料其中一名參加者其後初步確診，在場高官需要檢疫，引起社會關注，特首林鄭月娥亦要召開記者會解畫。



生日會主角洪為民今日（6日）晚上發出聲明，解釋當日安排，為事件對出席的賓客帶來不便深表歉意。



賓客分時段出席 不少人只道賀便離去

洪為民表示，當天聚會以D類食肆模式運作，安排賓客在不同時段出席，避免人群聚集，活動由6時開始，至11時半結束，很多賓客是按照自己方便的時間出席，並不是所有賓客都在同一時間出現，也有很多賓客沒有聚餐，只是出席道賀便離去。

而該初步確診女子是晚上9時半至10時15分出席聚會，期間並沒有參加聚餐。洪為民指由於她到達時間較晚，大部份賓客已經離開，而他已經將所有賓客的資料向衞生防護中心報告。

對於當日防疫安排，洪為民表示已按法例要求遵守防疫措施，當日所有賓客都要使「安心出行」，又要求賓客必須已經接種新冠疫苗。事後他亦通知賓客立即進行檢測，包括在涉事時段前已離開的賓客。

網上流傳洪為民在生日會上唱歌。 （網上圖片）

暫時已知結果全為陰性

洪為民說，根據資料，已有檢測結果的賓客暫時全為陰性，而他自己亦為陰性，又表示已安排相關的員工、家人進行檢測、以及安排辦公室及家居消毒，如有進一步消息將會盡快報告。

對於多位官員以及其他賓客出席他的活動所帶來的不便，及對防疫工作所造成的影響，洪為民深表歉意，又說一定會汲取教訓，深切反思，感謝社會各界的關心。