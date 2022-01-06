多兩政治助理出席宴會　馮英倫需入竹篙灣檢疫　林鄭記招未點名

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民，本周一（3日）晚上於灣仔舉辦逾百人生日派對，消息指，一名初步確診女子曾出席派對，多名赴會的官員和新科議員須隔離檢疫。

特首林鄭月娥晚上指，該生日派對有10名政府官員出席，其中民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，需往竹篙灣隔離。發展局晚上表示，發展局政治政助理馮英倫亦曾出席宴會，今晚獲衞生署通知被列為密切接觸者，已安排他到竹篙灣檢疫21日。發展局又指，馮英倫對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉，強調會汲取教訓，並按規定接受隔離。

另教育局局長政治助理施俊暉亦曾出席活動，短暫逗留後在7時前離開，他沒被列為緊密接觸者，已於今日傍晚完成檢測，正等待檢測結果。不過，林鄭在記者會上未有提及馮英倫和施俊暉兩人的名字。



林鄭月娥晚上在記者會上表示，該生日派對有10名政府官員出席，包括民政事務局局長徐英偉、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及入境事務處處長區嘉宏。

林鄭月娥表示，已要求出席的官員證明是否已在九時半前離開，包括透過「安心出行」紀錄、政府司機出入紀錄、未有使用「安心出行」離開處所但進入另一場所時有使用安心出行之紀錄、乘搭「公交」離開的八達通紀錄。至於區嘉宏的情況，林鄭形容「複雜一啲」，需交由衞生防護中心調查是否緊密接觸個案。

林鄭指經內部調查，入境處處長區嘉宏聲稱是在晚上9點半後才到場，逗留時間很短，而且未有到餐廳內主要部份。她強調情節是「照佢所講」，至於區是否屬官方定義的「密切接觸者」則須交由衞生防護中心判斷，考慮區當晚「係咩情況，逗留幾耐，做咗乜嘢，來判斷係咪有風險接觸者。」她只是第一時間將內部調查公布。

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陸瀚民：檢測結果為陰性

立法會方面，多名立法會議員曾到場，除經民聯議員陸瀚民、科技創新界議員邱達根、選委界議員陳沛良、民建聯議員陳仲尼外，民建聯林琳和新民黨黎棟國亦曾出席宴會。陸瀚民晚上在facebook表示，檢測結果為陰性，強調會全面配合當局安排。