黨友郭偉强赴洪為民生日會　陸頌雄稱正常人有社交：當時未限聚

港區人大代表洪為民本周一（3日）舉辦的逾百人生日派對，恐爆新冠疫情。工聯會勞工界議員郭偉强曾出席該派對，該黨今午（7日）回應事件。工聯會會長吳秋北指，郭偉强當日7時半已離開聚會，郭今日沒有出席記者會因「剛好不在立法會」。



工聯會立法會議員陸頌雄希望大家焦點不要放在單單一日的派對上，「社會上係咪應該淨係花時間去追究依個派對事件，而去疏忽咗成個防疫漏洞呢？」



陸頌雄：當時大家覺得天下太平

被問到郭偉强是否需要向公眾解釋，以及工聯會內部會否進行調查，陸頌雄指，重點不在單單一日派對，該場派對在政府收緊限聚要求前進行，「嗰陣時大家覺得天下太平，無咩疫情爆發風險，正常人都會有社交活動，社會上係咪淨係花時間去追究呢一個派對事件，而疏忽成個防疫漏洞呢？」

陸頌雄稱，今次疫情關鍵在於有國泰機組人員違反隔離規定，促請政府協助市民從法律途徑向國泰索償，又稱國泰責無旁貸，令全港市民要為其疏忽「埋單」。