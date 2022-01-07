政界派對爆疫︱梁君彥：19名議員出席　何君堯兩天後深圳晤夏寶龍

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）舉辦過百人生日派對，爆出一名出席者確診，至少13名高官出席。特首林鄭月娥昨日率先大排查，傍晚召開記招表明十分失望，要求官員為行為負責。



立法會主席梁君彥事隔一日，今早（7日）11時見記者，確認至少19名立法會議員出席派對，其中4名議員須入住竹篙灣檢疫21日，包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯，傾向1月12日首次大會如期。



出席派對議員全名單：



譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民

梁君彥指，立法會大樓的清潔消毒只是保障所有大樓內的工作者，屬行管會恆常工作。他強調行管會並非議員的老闆，議員自行向公眾負責，行管會無權扣減人工。

梁君彥亦表示提到，何君堯在出席當晚宴會後，曾在兩天後，即本月5日到深圳見過港澳辦主任夏寶龍，不過全體議員4日曾檢測，5日會面前曾做了兩次檢測，一直的結果都是陰性。他另提到自己無受邀出席該派對，「無緣出席」。

梁重申，自己是以與特首林鄭審視官員的同一把尺，致電逐名議員，問清楚有關議員的行程，惟各議員最終仍須滿足衞生防護中心的有關要求。