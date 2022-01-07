政界派對爆疫│ 壽星洪為民、4新丁議員同送隔離　立會開鑼即缺席

一眾高官、議員參與過百人生日派對，出現Omicron變種病毒確診者，民政事務局局長徐英偉、發展局政治助理馮英倫被列為密切接觸者，昨日（6日）被送往竹篙灣檢疫中心隔離，今日再有至少4名議員須入營。



新任的科技界立法會議員邱達根指，昨日經檢測已收到陰性結果，自己並不認識、亦無接觸會場內的確診者。不過，目前正與家人一同等候下午被安排前往竹篙灣接受隔離檢疫21日。邱達根承認自己過於大意，為未能參與立法會首次會議感到遺憾。



此外，該生日派對主人翁港區全國人大代表洪為民、以及曾接觸有關人士或出席聚會的立法會議員陳仲尼、陸瀚民、洪雯都要到竹篙灣隔離。



邱達根表示，自己昨日（6日）早上10時許得知宴會上可能有人確診，立即前往檢測，昨晚已收到陰性結果，不過目前正等待安排，今日將與家人一同前往竹篙灣檢疫中心。他又提到，對於自己已作好準備，對於未能參與立法會下周的首場會議感到遺憾。

邱達根：大部分時間在戶外 交談有戴口罩

邱達根在港台節目《千禧年代》上指，自己有在聚會留至晚上9時30分後，即該確診者出席宴會後。不過，由於他與該人並不認識，所以沒有接觸過她，又指自己大部分時間在戶外位置，雖然有進食，但與別人交談期間都有戴口罩。

他指派對的邀請帖有列明有關防疫條件，自己原本9時許已打算離開，不過場內很多科技界的朋友恭喜他初次當選業界議員，所以最終逗留了較長的時間。