01消息：政府研紀律處分　徐英偉身為抗疫主要官員　罪責最大

政府多名高官周一（3日）出席港區人大代表洪為民的生日派對，及後發現有出席者確診，涉事官員需要到竹篙灣強制檢疫。行政長官林鄭月娥昨日（7日）晚上發表聲明，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。



《香港01》收到消息，指政府現正研究從嚴處理，而出席官員當中，民政事務局局長徐英偉因兩大原因，罪責最大。



網上流傳洪為民在生日會唱歌。 （網上圖片）

所有到場官員均要檢疫 期間不能履行職務

林鄭月娥聲明指，所有出席的官員均需要先到竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫，檢疫期間不宜履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。林鄭又宣佈一系列職務調動，包括由副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理） 郭蔭庶署任警務處處長，入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長，聶德權兼任民政事務局局長，商經局局長邱騰華則兼任財庫局局長。

聲明表示，林鄭已指示陳國基及聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員的部門首長的調查。調查範圍包括涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，並會參考由食環署就「599F章」條例進行的調查及執法工作，例如有否使用「安心出行」、佩戴口罩等。

消息人士指，今次政府研究從嚴處理，而一眾出席官員之中，又以徐英偉的罪責最大。（資料圖片）

徐英偉為抗疫主要官員 唯一長時間逗留並用餐

消息人士指，今次政府研究從嚴處理，而一眾出席官員之中，又以徐英偉的罪責最大。該人表示，徐英偉是唯一一名官員長時間在餐廳逗留並用餐，而政府不少抗疫工作都需要民政局協助，徐英偉作為民政局局長，是主要抗疫官員，絕對知道政府的抗疫工作及當時疫情情況，包括政府正研究措施減少市民不必要的外出和聚會。

消息人士表示，政府的調查方向將會詳細檢視所有官員是否有必要出席該派對，逗留多久時間，以及在該聚會期間的所有活動。該人又透露，政府傾向所有出席者都要懲罰，甚至要有紀律處分，強調一切將會從嚴處理。