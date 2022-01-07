赴宴後兩天晤夏寶龍　何君堯籲勿有色眼鏡看聚會：主人賓客均受害

「洪為民生日派對」風波持續發酵，言論惹火的立法會議員何君堯也有份出席派對，立法會主席梁君彥今（7日）表示，何君堯周三（5日）亦有隨團赴深圳，獲港澳辦主席、全國政協副主席夏寶龍接見。



何君堯接受《香港01》訪問稱，尚未收到通知須到竹篙灣檢疫中心隔離，又認為社會不應用有色眼鏡看待當晚宴會，強調當局有此要求，一定會履行和遵守，會依法辦事。他又形容當日出席宴會的賓客、宴會主人都是受害者。



稱「宴會主人也是受害者」

何君堯曾於1月5日到深圳獲夏寶龍接見，他回應指，會面當天已接受兩次檢測，結果均為陰性，又指他當日透過回港易返港，須在抵港後第3、5、9、12、16、19天接受強制核酸檢測，今天是返港後第3天，已接受檢測但暫未有結果。

對出席聚會捱批，何君堯強調，當日聚會人數並無違反D類表列處所的規限，認為社會應聚焦嚴防輸入是否有缺口，社會不應用有色眼鏡看待當晚宴會，形容當日出席宴會的賓客、宴會主人也是受害者。

何君堯服連花清瘟膠囊預防：有人確診屬意外

何君堯下午發聲明再就事件解畫，表示當天下午6時28分到達洪為民的生日宴會，並按規定使用安心出行，親自向洪為民道賀及與在場賓客寒暄片刻後，大約於7時20分離開宴會場地，又稱按停車場的付款票據所示，他在7時33分駕車離開停車場。何稱據了解，出席生日會的確診者是在當晚9時30分才抵達現場，強調他已將有關資料提供予向衛生署的職員，證實他並沒有與該名確診者接觸過。

他指派對是在衞生防護中心和衞生署所制定的規則下進行的，又指洪為民在十二月下旬向他發出邀請帖，重申屬正常的社交活動，「對於活動有確診者出席，實屬意外，本人對所有受感染人士表示關心和問候」。

何君堯又指，與夏寶龍會面後經回港易返港，強調將按規定完成餘下5次核酸檢測。何強調自己目前感覺良好、一切正常，沒有任何異常情況或病徵出現，並已採取了預防措施，包括服用了連花清瘟膠囊，「此外，本人立法會辦事處各同事已完成了核酸檢測，本人和各立法會辦事處的同事均已完成了兩劑疫苗接種，所有同事健康如常。」

何君堯發聲明重申生日派對屬正常社交活動，有確診者出席實屬意外。（何君堯提供）

不忘批評歐美「播毒」：理應受全世界譴責

何君堯在聲明中不忘批評美國「播毒」，力斥歐美等地「只顧及個人自由，罔顧公共衛生，讓病毒傳播」：「尤其以美國為首，單在1月4日就有107萬人感染新冠病毒。歐美只嚴人寬己，做法雙標，理應受到全世界的譴責。」

有網民則發現何君堯誤把聲明日期寫為「2021年1月7日」，有支持者提醒何盡快更正，「快改正，免得又被YC（黃絲）利用！」。有支持者坦言感失望：「梁主席（梁君彥）說得無錯，議員就是金魚缸的金魚，所作所為都受到監察，此次19 位議員無視風險，參加大型party，的確令支持者失望⋯⋯從政者一定要嚴守紀律，稍一不慎，從政路會受影響。又被YC（黃絲）及泛民藉此攻擊。」