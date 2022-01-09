洪為民派對︱譚耀宗：同意嚴肅處理盼向前看　完善疫情監管機制

多名政府官員、議員上周一（3日）出席港區人大代表洪為民的生日派對，及後有出席者確診，被列為密切接觸者的民政事務局局長徐英偉，需赴竹篙灣接受21日隔離檢疫。特首林鄭月娥早前表明聚會引申出傳疫風險令人沮喪，又點名指對徐英偉特別失望，強調會對個別官員表現不佳作適當行動。

全國人大常委譚耀宗今日（9日）表示，同意政府嚴肅處理生日會事件，並相信涉事人士真誠道歉，盼他們能從事件中汲取教訓，日後在各自崗位上繼續做好防疫抗疫工作。他又指，嚴格執行外防輸入是關鍵工作，強調機組人員屬大漏洞，應完善監管機制，並團結一致向前看，爭取早日清零和盡快通關。



較早前為黨友護航

譚耀宗前日（7日）表示，事發當日雖已爆出望月樓群組，但社會氣氛未算嚴峻，令與會者可能有所鬆懈，他不清楚政府內部有否提醒官員要注意疫情風險。至於是否有官員需問責，譚耀宗指相關官員已道歉，目前要做好追蹤、檢疫工作。

對於有人要求徐英偉下台，本身是民建聯會務顧問的譚耀宗當時為黨友護航，指目前未有需要，特首已表明會採取行動，又認為徐英偉並未違反防疫規定，未嚴重至要離職。

《大公報》社評：管治者要引以為戒 促港府續追究國泰

《大公報》今日則發表社評，指多名高官及部分立法會議員於嚴峻的抗疫形勢下，仍然出席大型聚會，造成惡劣影響，嚴重損害了公眾信心。「這些官員和議員缺乏大局意識和責任意識，放鬆了對自己的要求，辜負了市民的期待和重託。行政長官林鄭月娥日前下令有關官員立即暫停履行職務。這是負責任的決定，是為維護良政善治所做的努力，應該得到堅定支持，對於涉事官員依據具體情節和法規，該怎麼處理就怎麼處理……這些與會的政府官員不知分寸，在錯誤的時候，去了錯誤的地方，做了錯誤的事情，損害了抗疫大局，更造成惡劣的政治影響，教訓極為深刻。」

社評提到，所有管治者都要以此次事件為戒，深刻反省、擺正位置、努力提升管治能力，真正做到為民服務。同一時間，也也要繼續追究本輪疫情大擴散的「元兇」，即有空少違反禁令外出用餐、引發「空姐群組」的國泰航空。「涉事空少已被辭退，但必須依法作出刑事追究，以儆效尤；同時也要對國泰管理層問責，否則難保不會再出現新的『空姐空少群組』。」