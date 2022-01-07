赴爆疫生日會　譚耀宗護黨友：徐英偉無違防疫規定　未嚴重至下台

港區人大代表洪為民生日會爆疫，多名高官、議員被列為緊密接觸者，須到竹篙灣隔離檢疫，包括民政事務局局長徐英偉、警務處長蕭澤頣、入境處長區嘉宏等。全國人大常委譚耀宗表示，事發當日雖已爆出望月樓群組，但社會氣氛未算嚴峻，令與會者可能有所鬆懈，他不清楚政府內部有否提醒官員要注意疫情風險。



至於是否有官員需問責，譚耀宗指相關官員已道歉，目前要做好追蹤、檢疫工作。對於有人要求徐英偉下台，本身是民建聯會務顧問的譚耀宗為黨友護航，指目前未有需要，特首已表明會採取行動，又認為徐英偉無規返防疫規定，未嚴重至要離職。



特首林鄭月娥早前在記者會表示，政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，對徐英偉感到失望。徐英偉則發聲明向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉，並稱須為自己的錯誤行為負責，遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，以後不能再犯。

洪為民生日派對共有約170人出席，包括13名政府官員及20名立法會議員。政府今日宣布，所有出席人士都要檢疫，其家居接觸者亦須短期檢疫。