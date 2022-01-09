洪為民派對︱徐英偉再致歉：本應婉拒邀請　痛定思痛未來加倍努力

因出席上周一洪為民生日派對，至今仍在隔離檢疫的民政事務局局長徐英偉，今日（9日）在facebook撰文，對事件再度致歉，指21日隔離並非假期，「這其實是思過的時候」。他指，雖然正以假期進行檢疫，仍不忘在隔離營中批改文件，並深切反省。

他自認愧對市民大眾信任和期望，損害了抗疫大局，強調日後定會加倍審慎，緊記教訓，不會犯同樣的錯誤。徐英偉強調初心始終如一，盼望痛定思痛後，未來能「加倍努力服務市民」，未知是否暗示希望風波後繼續留任？

身為民建聯成員，徐英偉獲多名黨友留言力撐，包括立法會議員鄭泳舜、陳恒鑌、區議員劉佩玉等，但亦有網民留言唱反調，稱他「飲飲食食盡心盡力」。



徐英偉在facebook撰文時，附上應為他在隔離期間拍攝的照片。（徐英偉facebook圖片）

徐英偉：民政局長需不時貼地聯繫各界 但稱應該婉拒邀請

徐英偉指，自己遵從衛生防護中心的安排，於1月6日晚入住竹篙灣檢疫中心，至今每日接受檢測，結果均為陰性。

他在文中簡介自己日程，指每天早上6時起床做運動，其後開始閱讀和批改文件，為出營後的會議工作做好準備，連晚上休息時間，亦打開了平板電腦閱讀，「一直讀到深夜，深受啟發，思考政策」。

願「承受該受的處理」

徐英偉表示，在隔離的日子作深切反省，檢討當中做得不當的地方。他解釋，作為民政事務局局長，需不時「貼地」聯繫各界人士，但在防疫抗疫工作中也有任務，應當以身作則，承認在今次事件確實考慮不周，提到自己當天完成工作直到晩上9時後，才到場祝賀，逗留至10時後，便請司機送我回到政府總部繼續批閱文件。

不過，徐英偉強調，回想之下，認為官員並非普通市民，「對自己應該有比一般人更高的要求，在抗疫的最緊要關頭，我應當更加警愓婉拒邀請」。他稱：「已經發生的事不能改變，我對今次發生的事非常抱歉，愧對市民大眾對我的信任和期望，也損害了抗疫大局。我在此再一次說句對不起，日後一定會加倍審慎，緊記今次的教訓，不會犯同樣的錯誤。我亦願意承擔以及彌補，承受該受的處理。」又指當前最重要的任務，是團結一致對付新冠病毒，堅決打贏疫戰。

獲民建聯黨友留言支持

鄭泳舜在文中留言，回應徐英偉指：「你是一個盡責的局長，以後一定要更加注意，大家對你都有期望！加油！」陳恒鑌亦留言指：「徐局長一直盡心盡力，是個不可多得的好官員，加油！」

不過，有網民在陳恒鑌的留言下回覆指「 飲飲食食盡心盡力」，亦有人質疑稱「有幾好呀？抗疫期去百人宴喎」。亦有支持徐英偉的網民替他抱不平，稱「點解機師同空姐可以咁自由去邊都得，有人獲批准開演唱會又得！但係啲高官同局長去赴宴就有錯！有乜嘢錯呢?」