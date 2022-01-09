洪為民生日宴│許正宇、蕭澤頤等提早放疫監　料毋須以年假抵檢疫

人大代表洪為民本周一（3日）舉行的生日宴會，出席的37歲女賓客榮源茶行太子女王詩雅確診，另外當日在場的香港電台普通話台主持楊子矜昨（7日）初步確診。有份出席的170人全部要入竹篙灣檢疫，事隔一日後，楊子矜的化驗樣本疑受污染，因而被判斷為假陽性，部份人士提早「放監」。



前保安局局長、立法會議員黎棟國離開時，在專車上面露笑容，立法會議員何君堯更興奮開網上直播，一度稱要將零食讓給留下的人，又大呼「林鄭辭職」。



可離開的政府高級官員，當中包括財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白轀六，可及早離開檢疫中心，由於昨日（8日）為周末假期，他們料毋需花上年假。



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港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，百多人出席，當中不乏政經名人，而當中一個賓客，榮源茶行太子女王詩雅，當晚出席宴會後確診，由於昨日有另一位坐上客，港台普通話台女主持楊子矜疑初步確診，為安全起見，衞生防護中心昨日（7日）公布，出席的人士都要到竹篙灣檢疫，包括十多名官員和20名立法會議員。

部分人在周六零晨已經到達竹篙灣檢疫中心，經過多月，不少人了解到「營地」膳食一般，其中立法會議員何君堯及林琳準備充足，帶有大量零食、杯麵及飲品，當晚，部份較早到達人士與其他檢疫的市民「一視同仁」睡在單人床，備有床褥、被鋪，均先用膠袋包住以確保衞生，隔離單位備有獨立洗手間兼淋浴間，品嘗青瓜魚飯。

立法會議員何君堯離開前興奮開網上直播，一度稱要將零食讓給留下的人，又大呼「林鄭辭職」。（何君堯fb截圖）

昨晚港府陸續發新聞稿，指示部份官員需使用自己的年假檢疫，出席的官員陸續發稿致歉。至昨日下午，楊子矜的樣本證實在採樣時受到疫苗污染，並非真正的確診個案，因此部份出席者檢疫令獲撤銷，可提出離開檢疫中心。

可離開的政府高級官員，當中包括財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白轀六，換言之，商務及經濟發展局局長邱騰華兼任財經事務及庫務局局長不足24小時後，可以返回原有崗位。另外，副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春、警務處副處長（管理） 郭蔭庶亦不用再為白轀六及蕭澤頤兼任。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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然而，民政事務局局長徐英偉要進行21日隔離，因此，公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長仍成立，並需要應特首林鄭月娥的指示詳細調查13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律。