洪為民派對︱政府：11名官員須在家繼續隔離　完成強檢才可復工

港區人大代表洪為民生日宴爆疫，多名官員因曾出席而被要求前往檢疫，不過由於初步確診的香港電台普通話台主持楊子矜被判斷為假陽性，部份人士提早「放疫監」。

政府今日（9日）晚再發新聞稿，指鑑於衞生署衞生防護中心今日公布的新型冠狀病毒初步陽性檢測個案中，發現再多一名人士曾在1月3日晚上出席日前公布多位政府官員曾參與的宴會，為慎重為見，昨日（1月8日）已被解除檢疫令的11名相關政府官員將須用其自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班。



衞生署衞生防護中心昨日公布，經進一步調查後，早前涉及一名曾在1月3日下午6時至8時出席上述宴會的53歲女子的陽性檢測個案，並非新型冠狀病毒感染個案，因此中心已解除於該晚9時半前已離開宴會的人士的檢疫令，當中包括共11名政府官員（即7名政治委任官員和廉政專員、兩名屬公務員的部門首長，以及一名後來向中心匯報亦有出席有關宴會的首長級公務員）。

至於當日9時30分後出席宴會的另外3位官員（即民政事務局局長、入境事務處處長及發展局局長政治助理），則繼續在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。

政府發言人表示，由於衞生署衞生防護中心現正仍在跟進今日公布的初步陽性檢測個案，為把可能出現的傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥已命令上述11名政府官員繼續用其自身假期在家自我隔離，並須按衞生防護中心1月7日發出的強制檢測公告規定，在1月10日、15日和22日接受檢測，全部檢測結果確定為陰性後，方可恢復職務。在這段期間，早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保政府日常工作不受影響。

政府發言人重申：「抗疫須要全社會齊心協力，政府官員更應以身作則，嚴守紀律，時刻保持高度警覺，避免參與高風險活動。按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權正就相關官員出席宴會的行為進行調查；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。」

蕭澤頤原定恢復上班

警察公共關係科較早前回覆《香港01》查詢指，警務處處長蕭澤頤已取消休假，如常履行職務。根據政府最新的公布，蕭澤頤將暫時無法復工。

▼出席官員名單（共14人）▼

民政事務局局長 徐英偉（正在竹篙灣檢疫中心接受檢疫）

民政事務局副局長 陳積志

財經事務及庫務局局長 許正宇

財經事務及庫務局副局長 陳浩濂

創新及科技局副局長 鍾偉強

創新及科技局局長政治助理 張曼莉

政制及內地事務局副局長 胡健民

警務處處長 蕭澤頤

廉政專員 白韞六

入境事務處處長 區嘉宏（正在竹篙灣檢疫中心接受檢疫）

教育局局長政治助理 施俊暉

發展局政治政助理 馮英倫（正在竹篙灣檢疫中心接受檢疫）

政務司司長政治助理 蕭嘉怡

政策創新與統籌辦事處副總監 馮浩賢

▼出席議員名單（共20人）▼

譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民、林智遠

▼其他賓客名單（共11人）▼

香港電台普通話台主持人 楊子矜

香港廠商聯合會青年委員會委員 王詩雅（確診者）

醫生、楊子矜丈夫 朱偉星

香港菁英會女主席 曾鳳珠

香港科技大學（廣州）副校長 吳宏偉

無綫新聞記者 郭詠欣

香港科技大學副校長（大學拓展） 汪揚

香港科技大學霍英東研究院綠色建築及環境研發部總監 吳池力

歌手 漢洋

民政事務局媒體主任、《東張西望》前主持 黃穎君

律師會會長 陳澤銘