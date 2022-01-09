洪為民生日宴｜與王詩雅同赴宴女子初確診　不在賓客名單上

Omicron變種病毒於社區持續擴散，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）表示，新增33宗個案，另有超過20宗初步陽性，當中港區人代洪為民的生日宴會添一宗初步陽性個案，涉及一名43歲女子，她與個案編號12,838的患者，即榮源茶行太子女王詩雅一同前往派對。張續指，二人往派對前，與數名友人到干諾道西115號進餐。

張竹君指，之前從派對主辦人士取得出席者名單，但由於部份賓客帶同不認識的人士出席，因此部份出席者並不在名單上，包括是次初步陽性個案的女子。她又指，現時名單共有192人，已找到181人，晚上9時半後仍在場的人士一共有92位，已送到檢疫中心；由於初步陽性女子與確診者同行，故暫時未有更多人需要檢疫。



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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第二位赴洪為民生日宴患者 居君匯港豪匯2座

初步陽性的女子43歲，於荃灣有線電視大廈上班，居於大角咀君匯港豪匯2座。張竹君指，該女子於1月3日先與王詩雅等4人，到干諾道西115號「飲嘢」、「食少少小食」，然後出席生日派對，大約10時多離開，翌日照常上班，並到荃灣柳氏家吃午餐；到1月5日亦繼續上班，於荃灣柴灣角熟食市場進午餐，晚上6至10時與2個人到跑馬地賽馬會食飯，當時是房內有兩張枱，另一張枱有3名是不認識的人，但由於身處同一間房，因此兩枱人都屬於緊密接觸者。

▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



女子曾逗留沙圈逗留十多分鐘

另外，由於該女子6時30分曾到沙圈逗留十多分鐘，所以曾到會所的人都要檢測。該女士於1月6、7日都留在家中，1月8日接受檢測時呈初步陽性。

張竹君表示，不掌握王詩雅原來之前去過另一個地方飲食，「但佢無透露畀我哋知呢個，如根據599D（《預防及控制疾病(披露資料)規例》）問過好多行蹤，如屬隱暪或講大話有法律跟進。」

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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張竹君：擔心是否仍有主辦方不認識人士到場

張竹君表示，從主辦方取得出席者名單，當中9時半後仍身處派對的人士都已送到檢疫中心，但由於部份出席者由其他人士帶同參與派對，主辦方可能都不認識，並不在出席名單之列，「我哋都好擔心，係咪仲有啲人士佢可能係一隻、兩隻咁入咗去個地方，但我哋又唔知。」

張竹君呼籲，曾出席派對的人士，必須聯絡署方，如未接受強制檢測屬違規行為。她又指，不掌握是否所有人都使用「安心出行」程式，署方會用不同方式了解出席者的離開時間，如聲稱9時半前離開，便需要提供證據。