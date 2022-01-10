打針人數急升　聶德權：周二起接種中心即日籌只限60歲或以上長者

Omicron疫情在本港蔓延，公務員事務局局長聶德權今（10日）在電台節目中表示，近日市民踴躍接種疫苗，政府已增加社區疫苗接種中心和公共醫院接種站人手等，明日（11日）起接種量較本月初增加三成。

聶德權指，現時80歲以上長者只有兩成三人接種疫苗，認為需加快和加強長者的接種情況。他稱社區疫苗接種中心的即日籌，明日開始只會派發予60歲或以上的長者。



社區疫苗接種中心。（資料圖片）

聶德權指，近日留意到有些長者不懂預約，需要靠即日籌，故希望限制在60歲或以上長者領取，以方便他們，「有能力預約嘅人預約咗啦，長者唔係好識上網嘅就用即日籌，全部都係畀長者，我相信呢個做法更加方便和有效率。」

他又指，絕大部分長者適合接種疫苗，但認為最大障礙為家屬，政府將向他們舉辦健康講座等，提高接種意願。

下月中所有政府僱員進入政府處所和辦公室前需有疫苗接種證明，聶德權相信法定機構和公營機構都會跟隨，又呼籲其他企業亦跟隨做法。（資料圖片）

公務員須打針 聶籲企業跟隨

聶德權又指，現時12歲以上學童可接種科興或復必泰疫苗，其中12歲至19歲組別約八成人已打第一針。他指，聯合科學委員會本周會討論將科興接種年齡下降至12歲以下，強調政府會與學校作緊密聯繫。

他提及，下月中所有政府僱員進入政府處所和辦公室前，需有疫苗接種證明，相信法定機構和公營機構都會跟隨，呼籲其他企業亦跟隨做法。他指疫苗氣泡將於下月24日擴大範圍，希望市民盡快接種。