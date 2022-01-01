第三針︱逾110萬人合資格未打　聶德權籲響應：與變種病毒鬥快

「第三針」接種計劃即日起（1日）進一步擴展，無論接種了科興或復必泰，市民只要接種第二針滿六個月，不論年齡都可接種「第三針」。公務員事務局局長聶德權今日視察荔枝角體育館疫苗中心，指全港約148萬人合資格接種「第三針」，當中25%完成接種，他呼籲市民積極響應，在社區中建立保護屏障。



逾487萬人接種疫苗 防疫屏障不如想像堅固

聶德權呼籲市民迅速行動，合力推高接種率，強調目前正與傳播力增強的變種病毒競賽，不能心存僥倖，特別是長者要盡快接種。他說，雖然逾487萬人已接種疫苗，但變種病毒來勢洶洶，防疫屏障並不如想像中堅固，不足以保護醫療系統免於崩潰，呼籲市民在完成接種兩針滿半年後，按時接種「第三針」。

另外，12至17歲青少年接種一針復必泰滿12周後，政府將為他們接種第二針。為配合新措施，全港10間社區疫苗中心，有9間將延長開放時間，公立醫院內接種站亦增至13間，流動接種站本月7日起將增至兩個。