洪為民派對｜梁君彥：周三如期開會　強烈勸喻16議員留家避免外出

港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波仍未平息，20名立法會議員赴宴，當中4名立法會議員正在隔離中心，無緣本周三（12日）立法會首次會議。立法會主席梁君彥今早（10日）11時半見記者，指其餘16名議員雖然解除檢疫令，但仍要接受多次檢測，強烈勸喻該16名議員採取適當措施，在本月22日完成最後檢測前盡量留家，避免外出。

梁君彥指，公眾對議員要求高一線，如何處理「考議員自己的政治智慧」，他對議員的決定予以尊重，而本周三會議暫仍如期舉行。



梁君彥：深信議員配合政府防疫要求

20名立法會議員曾出席洪為民派對，其中民建聯陳仲尼、科創界邱達根、經民聯陸瀚民及洪雯，已入住竹篙灣檢疫中心隔離21天。

梁君彥今日表示，16名毋須在竹篙灣隔離檢疫的議員，按衞生防護中心規定，需要多接受3次檢測。他提到，政府要求涉事官員留家隔離觀察，直至完成全部檢測結果至陰性才恢復職務，他亦強烈勸籲有關議員在合理可行的範圍內採取適當的個人防疫措施，盡可能在確定檢測結果前留家，避免外出。

他強調，全體立法會議員都受到香港市民監察，必須就自己行為向公眾負責，希望亦深信他們會配合政府防疫要求，在抗疫工作與全體市民一起努力。不過，他坦言仍未就此聯絡16位議員，強調每名議員須自己作出決定。

梁君彥指，只要一直檢測結果為陰性，已滿足了法律要求，但強調公眾人士對議員要求高一線，所以如何處理「考議員自己的政治智慧」。

視像開會不可有混合安排

對於周三今屆立法會的首場會議，梁君彥稱少了20名議員，只是「美中不足」，但認為會議可如常進行。至於可否安排相關議員透過視像參與會議，梁君彥解釋，法例雖通過了可以用Zoom開會，但只能是全部議員出席會議，或全部使用Zoom視像開會，不會有混合安排。

對於新一屆議會首場會議無法「齊人」，梁君彥指，疫情當中有很多不確定因素出現，「每一件事未必有完美答案或結果，但只要能讓會議如期舉行，已覺得是難得的事，會繼續堅持」。被問到對其他委員會工作有否影響，梁君彥說暫未有影響，因委員會仍未選主席，「會發生就發生，無需要太牽強處理」。