政界派對爆疫︱漏網之魚？林智遠「自首」曾赴宴：梁君彥冇打畀我

洪為民生日派對演變成這波疫情以來，最大的潛在傳播鏈，只計賓客已有170人需要檢疫，當中包括20名議員。不過，立法會主席梁君彥今早（7日）公布名單時，只點名19人，他又說已經逐一致電議員了解當晚行程。



不在名單的選委界議員林智遠，在梁君彥記招後3小時在社交網站上「自首」，表示「唔知點解出席咗、（向秘書處）報告咗，（主席）都冇提我」，強調應該是19加1。他接受《香港01》查詢時，稱自己全程無除口罩，而梁君彥未有親自致電給他。



林智遠又解釋，只是應朋友邀請出席致賀，強調自己只是「到場Say個Hi就走，都係作為一種禮儀。」



見大家飲飲食食 故全程無除口罩

林智遠表示，當天自己於6時39分抵達生日派對，約7時許向主人家道賀後便離場，「去到見到大家飲飲食食，我就全程都無除到口罩」。他表示昨晚已透過立法會秘書處，把相關情況告知梁君彥，又指梁君彥未有親自致電予他，笑言：「唔知點解出席咗、報告咗都冇提我，應該是19plus1」。

對於不少市民狠批出席派對的議員，林智遠指，收到朋友邀請才出席，強調跟足所有防疫規定。今早他已與太太到附近社區檢測中心接受檢測，但仍未收到須進入竹篙灣檢疫中心隔離的電話通知，但已收拾好文件及物件，準備隨時入營，強調「作為社會一分子，我覺得人人有責任」。他也在網上帖文為影響防疫工作致歉，承諾以後要加倍小心。