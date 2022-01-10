立法會開鑼｜盧文端：泛民全面走向邊緣化　民主黨會否解散惹關注

新一屆立法會議員本月上任，90名議員中，只有狄志遠一人為非建制派。全國僑聯副主席盧文端今（10日）在報章撰文稱，這次立法會選舉是泛民全面走向邊緣化的標誌，亦是愛國愛港選民開始主導地區直選的標誌，形容過往泛民、建制的選票分佈「六四定律」從此會退出歷史舞台。

盧文端又指，泛民邊緣化的實質是激進對抗憲制、對抗中央和特區政府思潮和組織的邊緣化，亦是崇拜西方民主思想的邊緣化，又強調民主黨會否解散值得關注。不過他強調，非建制派的參選及當選議員後的所為，為泛民的出路作出有益探索。



全國僑聯副主席盧文端指，這次立會選舉是泛民全面走向邊緣化的標誌，亦是愛國愛港選民開始主導地區直選的標誌，形容過往泛民、建制的選票分佈「六四定律」將退出歷史舞台。（資料圖片）

盧文端今日在《明報》撰文表示，從這一屆立法會議席來看，泛民在香港政治舞台已邊緣化，其政治影響力和傳媒曝光率亦處於邊緣化狀態，「作為泛民主要代表的民主黨已是苟延殘喘，發布一些不可能有影響力的回應或聲明，沒什麼人理會；靠搞點民調爭取媒體報道，也不過是轉瞬即逝。」

過往選舉泛民和建制派的得票為「六四比例」，不過盧文端認為，這次建制派獲得的選票佔壓倒性的多數，標誌著一個新選舉生態或政治生態出現，強調以後地區直選將由愛國愛港的建制派選民主導，不會再出現「六四定律」。

盧文端又指，泛民邊緣化本質上是對抗憲制、中央及特區政府思潮和組織的邊緣化。（資料圖片）

泛民邊緣化本質上對抗憲制、中央和政府

盧文端又指，泛民邊緣化本質上是對抗憲制、中央及特區政府思潮和組織的邊緣化，「香港過去的選制滲透了港英設置的西方民主模式和理念，泛民所推崇的民主就是西式民主。」至於泛民為何會邊緣化，盧文端稱有三方面，其一，新選制確保沒任何一個反中亂港分子，能通過任何途徑和方式混進特區管治架構，他稱泛民中有人堅持「反對政府、對抗國家、攻擊中央」，故他們必被排斥新選制外，以致引發泛民邊緣化。

其二，盧文端稱，民主黨內原有人可通過調整立場，回到愛國者的最低標準選舉，但民主黨卻策動「杯葛」選舉行動。他又指，中央已認定，這次投票率偏低主因是外部勢力干擾破壞，「從中央角度看，『杯葛』行動實際上是配合外部勢力破壞立法會選舉，挑戰一國兩制，性質嚴重。」

稱民主黨會否解散值得關注

盧文端又提及，有人提出質疑民主黨多年收取壹傳媒創辦人黎智英的金錢資助，又稱「主導民主黨『杯葛』選舉行動的副主席」李永達又出逃英國，「民主黨的『杯葛』行動是否存在與外部勢力勾結的問題？又會否引發民主黨解散？這些問題值得關注。」

他又指，「令人費解的是，民主黨的主事者至今仍不知身處極端困境甚至險境，還是自我感覺良好，自以為是地繼續上演追殺、懲罰為非建制派人士助選成員的鬧劇，簡直不知天高地厚，不可救藥」，強調民主黨這樣做不止自我邊緣化，更是自我毁滅。

其三，盧文端稱傳統泛民選票形勢已大不如以前，即使這次出選得票亦不會多。他引述中大香港亞太研究所選舉前的民調顯示，最多受訪者支持民建聯佔、其次為「其他泛民主派及本土」，民主黨排名較後。

盧文端指，狄志遠當選後曝光率較一般議員多，並非因他個人的特殊魅力，而是他反映社會群體的看法，帶出多元化聲音，是其他議員不能替代。

非建制派參選為泛民出路作有益探索

對於邊緣化的泛民是否還有出路，盧文端認為，非建制派的參選及當選議員可為泛民的出路作有益探索。他稱非建制派積極正面對待新選制，參選獲新選制接納，亦積累新選制下參選和參政的經驗，同時在守住《一國兩制》底線下參政議政，表達非建制派潛在支持者的訴求和想法，可獲傳媒以至社會重視。

他提及，社福界狄志遠當選後的曝光率較一般議員多，並非因為他個人的特殊魅力，而是他反映社會群體的看法，帶出多元化聲音，是其他議員不能替代。「以民主黨為代表的泛民如不能改弦易轍，從非建制派的探索汲取經驗，走入《國安法》和新選制所設的政治軌道，分崩離析恐怕在所難免。」