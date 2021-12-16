人民日報發文數罪狀　轟羅健熙手法獨裁　促民主黨清理門戶

改制後的立法會選舉，民主黨由參選與否、到是否容許黨員支持非建制候選人，都備受各界關注。《人民日報》發表文章，批評黨主席羅健熙騎劫民主黨，令民主黨走向激進，背離政黨初衷；斥責他抹黑選舉、阻止黨員參選；及後操控中委會，向尋求民主黨支持的非建制候選人發問卷、脅迫他們承認「一系列無法無天的訴求。」



文章警告，民主黨若再任由羅健熙等人恣意妄為，勢必走向一條不歸路；呼籲黨內有識之士盡快覺醒，「重新思考政團的定位，重回服務香港的務實之路，同時清理門戶、刮骨療毒。」



文章指，一向標榜溫和的民主黨既不參選，又沒提出任何服務香港主張，在羅健熙等人操縱下，離民主越來越遠，點名該黨前議員林卓廷、胡志偉，批評兩人參與「黑暴」及「攬炒」，成為反中亂港的先鋒。文章大篇幅細數，羅健熙由年初至今有關新選制的回應，指斥他與「西方反華政客亦步亦趨」，又指他與前主席劉慧卿等散播「選舉無用論」，最近更以極其獨裁方式，禁止民主黨為黨外人士助選。

文章指，在羅健熙等人的騎劫下，民主黨已無法發揮參政議政基本功能，也無法保障普通黨員的政治權利；呼籲黨員看清羅健熙等「正在加緊侵占黨資、變相轉移黨產」，形容這些外部勢力的棋子「終將淪為炮灰」。