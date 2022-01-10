民建聯2021年度漢字評選　籲投票表達對過去一年心聲

民建聯今日（10日）為其舉辦的「香港年度漢字評選2021」公佈十個候選漢字，分別是「疫」、「守」、「奧」、「穩」、「變」、「通」、「善」、「安」、「民」和「選」。

該黨立法會議員劉國勳表示，期望活動弘揚中國文化，彰顯漢字魅力。他提到，2020年市民投選了「安」作為年度漢字，認為市民能夠透過活動表達對過去一年的心聲，呼籲市民今年亦踴躍參與。



民建聯今日（10日）公佈年度漢字評選2021的十大候選漢字，分別是「疫」、「守」、「奧」、「穩」、「變」、「通」、「善」、「安」、「民」和「選」。

十個候選漢字由民建聯創黨主席曾鈺成、立法會主席梁君彥、浸會大學中文系副教授盧鳴東、青年發展委員會副主席劉鳴煒、民建聯立法會議員劉國勳等十名評審先選出，再讓市民公開投票選出最終的年度漢字。

立法會議員劉國勳表示，寄望在疫情上做得更好的「疫」字、代表完善選舉制度後，市民投票選出有建設性的議員進入議會的「選」，和代表去年東京奧運香港健兒取得佳績的「奧」字均為心水。

民建聯執委蕭煒忠則喜歡「奧」字和寓意政府要以民為本、改善民生的「民」字。觀塘區議會主席柯創盛表示，寓意《港區國安法》落實後，社會由亂轉治、市民期盼生活穩定的「穩」字是其心水。